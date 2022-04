Možda nikada nećemo doznati tko je letjelicu koja je pala u Zagrebu točno lansirao i s kojim ciljem, ali u idućih nekoliko dana javnost bi trebala doznati što je pokazala istraga o padu sovjetske letjelice u Zagrebu - prije gotovo mjesec dana. Izvješće se kompletira, na potezu je Državno odvjetništvo.

Sve što je prikupljeno na mjestu pada stare sovjetske letjelice bit će u nalazu državnih tužitelja. Svjetlo dana trebalo bi ugledati sljedeći tjedan, doznaje reporterka Ivana Pezo Moskaljov za Dnevnik Nove TV iz izvora bliskih istrazi. Oni koji su u nju uključeni, kažu, gotovo sve je odrađeno.

"Ne mogu komentirati postupanje SOA-e, ali svaka institucija je dala svoj doprinos", kratko je komentirao ravnatelj SOA-e, Daniel Markić.

Hoće li i tko s izvješćem stati pred kamere zasad nije poznato. Spominje se čak i javna prezentacija na kojoj bi stručnjaci detaljno objasnili tko je i zašto u Hrvatsku poslao letjelicu i kakvu je to i koliko tešku bombu nosila. Premijer Andrej Plenković nije znao reći kada javnost može očekivati službeno izvješće o padu letjelice.

"Ne znam, ne znam, tu sam danas, nemam vam ništa reći drugo", rekao je premijer u posjetu Mostaru.

Hoće li vještačenja potvrditi i ranije teze iz Vlade da je bila naoružana - tek će se vidjeti. Rječitiji, ali i oprezniji pred novinarima šef tajne službe. Je li zbog ovog slučaja i zabrinut?

"To je pogrešno pitanje za mene, jer sam plaćen da budem zabrinut. Zabrinuti smo od početka, imamo određena nagađanja oko drona, ali očekujem da će DORH uskoro svima dati službena saznanja", objasnio je Markić.

No, još je upitno hoće li odgovoriti na baš sva pitanja. "Teško je to pitanje, i ne ovisi samo o našim saznanjima", dodao je Markić.

Javna objava trebala bi pokazati i što su sve hrvatski istražitelji prikupili s kolegama iz NATO-a, ali i državama koje su njezin let do Zagreba "prespavali". Predsjednikov savjetnik za vojna pitanja Dragan Lozančić kamere je izbjegao. Možda do tog drugog puta javnost dozna što je to utvrdila istraga, je li se moglo reagirati i je li bilo propusta i u među pripadnicima oružanih snaga koji su dežurali te večeri - prije 27 dana.

