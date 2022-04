U Hrvatskoj je od početka rata u Ukrajini smješteno 12,5 tisuća izbjeglica, najviše žena i djece. U Ličko-senjskoj županiji ih je 550, a u jednom od mjesta gdje su smješteni, u hotelu u Grabovcu, reporter Dnevnika Nove TV Marko Balen razgovarao je s Robertom Marktom, izvršnim predsjednikom Hrvatskom crvenog križa.

Iako su se s obzirom na situaciju vrlo brzo snašli i prilagodili - djeca su krenula u školu, žene žele raditi ili na neki drugi način doprinijeti društvu - ukrajinskim izbjeglicama u Hrvatskoj nedostaje njihova Ukrajina.

O izbjeglicama se u hotelu u Grabovcu brine Hrvatski Crveni križ, a reporter Dnevnika Nove TV Marko Balen o toj je temi razgovarao s Robertom Marktom, izvršnim predsjednikom HCK-a.

"Cijeli sustav, od državnih institucija do lokalnih vlasti i humanitarnih udruga, nastoje ovim ljudima nadomjestiti ono što im je najvažnije, a to je osjećaj sigurnosti i perspektive. To im nudimo na području cijele Republike Hrvatske", rekao je.

"Međutim, nitko im ne može nadoknaditi njihove muške članove obitelji, s kojima su u kontaktu. Stalno pitaju kako je u Ukrajini i kad će se moći vratiti. To, nažalost, nije u našoj domeni, ali se i mi i lokalno stanovništvo trudimo pružiti im što topliji dom", dodao je izvršni direktor HCK-a.

Nedugo nakon izbijanja rata, mnogi su građani ponudili svoje prazne stanove i druge smještaje, ali je ubrzo stigao 'hladan tuš' jer bi se zbog toga trebao platiti porez.

"Taj problem još nije riješen. Međutim, mogu ohrabriti sve naše građane koji žele pomoći i reći da će taj problem uskoro biti riješen. Zakonska regulativa nije predvidjela ovakav slučaj i to će se promijeniti", rekao je Markt.

U Hrvatskoj je od početka rata u Ukrajini smješteno 12,5 tisuća izbjeglica, najviše žena i djece. Markt je zbog toga odgovorio i na Balenovo pitanje o prozivkama za licemjerje zbog ponašanja tijekom izbjegličke krize koja je nastala 2015. godine.

"Ne mogu se složiti s time. Od noći 15. svibnja 2015. u okolici Tovarnika i Opatovca, pa i cijeloj istočnoj Slavoniji, brojni naši sugrađani su iznijeli stolove i nudili stvari ljudima koji su kao migranti ušli u Republiku Hrvatsku. Uz svu pomoć države i humanitarne udruge, mislim da je najvrjednija pomoć koju pružaju hrvatski građani", zaključio je.

