I dalje traju "porođajne muke" s istragom oko pada sovjetske letjelice na Zagreb. Državno odvjetništvo koje sve vodi ušutkalo je vrh politike. Ali još nitko ne nudi službene odgovore o okolnostima njezina pada, pa ni zašto se s objavom nalaza toliko čeka. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

Uzorci prikupljeni. Dokazi analizirani. Ali i treći tjedan od pada sovjetske vojne letjelice na Zagreb - istražitelji zakopčani. I bez službenih rezultata. Iako je slučaj prioritetan - završni nalaz neće objaviti dok sve ne poslože, doznaje Dnevnik Nove TV.



Šef države s Plitvica požuruje i uvjerava da on odavno zna što u papirima piše.

"Čekamo već tjedan dana da čujemo kakav je nalaz vještačenja, mislim, on je bio gotov prije osam dana, ja to znam. Ajde sada sazovite tiskovnu da vidimo nastavak priče - nove epizode Dinastije i šta se dogodilo. Je li stvarno bio eksploziv ili je netko traumatizirao hrvatske ljude", poručuje predsjednik RH Zoran Milanović.



Tu predsjednik ne staje s kritikama oko istrage na račun Vlade:



"Prije bih rekao da su pričali gluposti, nego što su lagali. I govorio sam - nemojte ići u javnost prije nego što dobijemo nalaz. Šta je odjednom utihnulo, počeli smo se držati zakona", kaže Milanović.



Vještačenje stručnjaka Centra "Ivan Vučetić" tražili su zagrebački tužitelji. Oni vode glavnu riječ u istrazi. Do sada su potvrdili da je letjelica imala bombu, ali i dalje je nejasno kakvu. Službeno nije poznato čija je, otkud je poletjela i s kojom količinom eksploziva. Na dijelovima koji su vještačeni - nije pronađen.



"Županijsko državno odvjetništvo Zagreb u suradnji s nadležnim službama provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica okolnosti pada bespilotne letjelice. Sukladno zakonskim ograničenjima za sada Vam druge informacije ne možemo dati", priopćili su iz Županijskoga državnog odvjetništva u Zagrebu.



Tražili su, ali nalaze forenzičara nisu dobili ni u Odboru za obranu. MUP im je poslao odbijenicu.



Franko Vidović, predsjednik Odbora za obranu, najavio je da će se obratiti Županijskom državnom odvjetništvu. "I zatražiti - tim više jer ne vidimo o kakvoj tajnosti se tu radi kad je već pola tog izvješća iscurilo u medije. Cijela ta priča sad postaje doista čudna", kaže Vidović.



Odugovlačenje s objavom nalaza čudi i Radu Stojadinovića, sudskog vještaka za oružje balistiku. Tim više, jer je eksploziv lako otkriti, kaže. Poručuje da je sve moglo biti gotovo za sat vremena.

Milanović kaže da neki čelnici NATO-a nisu ni znali za pad drona na Zagreb, otkrio i hoće li NATO pomoći Zelenskom: "O tome će suditi povijest"

Macron o zagrebačkom dronu: "Svi smo bili prilično šokirani. Radimo s Hrvatskom kako bismo razumjeli što se dogodilo"

"U zračnim lukama i na aerodromima obični policajci ili carinici uzmu vam bris s kofera i dobijete za dvije-tri sekunde o kojoj se vrsti eksploziva radi. Ima ih stotine", pojašnjava Stojadinović.



Smatra da su sada svi oprezniji, jer su se istrčali sa zaključcima. Uvjerava da bi posljedice bile gore da je eksplodirala nekoliko desetaka kilograma teška bomba.

"Što je eksplodiralo? Pa tzv. piropatrone koje su izbacile one padobrane. A one su punjene crnim barutom, a i crni barut se može za par minuta dokazati", tumači Stojadinović.

Ministar obrane Mario Banožić danima ne staje pred novinare na ovu temu. Nema više ni bombastičnih i oprečnih izjava kojima se zbunjivala javnost.

Podsjetimo, 17. ožujka je izjavio: "Iz letjelice koja je trebala biti izviđačka odjednom imate fragmente eksploziva, a iz njih doznate za bombu... Dopustit ću da to kažu pirotehničari i stručnjaci onaj dan kad bomba bude i prikazana".



Sada šute, a donedavno nitko nije ni pomišljao pričekati da tužitelji završe istragu.

