U zagrebačkom naselju Blato morala se dogoditi tragedija da bi se postavili ležeći policajci, no evo što o istim postavljenim ležećim policajcima kaže prometni stručnjak Rajko Horvat, s kojim je razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak.

Shrvani otac i sestra 6-godišnje djevojčice, koja je tragično stradala u naletu automobila na pješačkom prijelazu u zagrebačkom naselju Blato, danas su palili svijeće na mjestu nesreće.

Vozač koji je na djevojčicu naletio autom, bio je pod utjecajem alkohola s 0,34 promila alkohola u krvi te je vozio neprilagođenom brzinom, a policiji je i otprije poznat zbog prometnih prekršaja. Policija ga je uhitila i nad njim provodi kriminalističko istraživanje.

Andrija Jarak o ovom je slučaju u Dnevniku Nove TV i na samom mjestu nesreće razgovarao s prometnim stručnjakom Rajkom Horvatom.

Vi ste docent prometnih znanosti. Molim Vas objasnite prema kojem elaboratu i znanosti je ovaj pješački prijelaz stavljen nasred zavoja?

Očito je da nije bilo prometnog elaborata da se napravi ovakvo rješenje, da se pješački prijelaz postavi na zavoju i na nepreglednom mjestu. Da je napravljen prometni elaborat, analiziralo bi se prometno opterećenje, mogućnost nastanka prometnih nesreća i analizirala bi se noćna preglednost i na temelju toga bi se dalo odgovarajuće sigurnosno rješenje.

Znači, nekome se dopalo da je tu najjeftinije i tu je stavio pješački prijelaz. Tko je kriv za to?

Prije svega oni koji su to radili, odnosno oni koji su dali nalog za takvo rješenje, odnosno postavljanje pješačkog prijelaza. S obzirom na to da je raskrižje, to je uobičajeno da se na raskrižju postavi pješački prijelaz, ali se morala sagledati ova okolnost preglednosti.

Ima li ikakve koristi od ležećih policajaca koji su postavljeni nakon nesreće?

Na žalost u Hrvatskoj nema jasno definiranih pravila za postavljanje ovakvih uspornika ili ležećih policajaca, već samo njihov oblik i visina.

Ovi ne usporavaju ništa?

Usporavaju, ali ne u onoj mjeri u kojoj bi trebalo. U Europi se ovakva rješenje postavljaju samo u naseljima, a ne na prolaznim cestama. U Europi se na ovakvim mjestima postavlja uzdignuta ploha preko cijelog kolnika, odnosno pješački prijelaz je uzdignut, tako da vozači moraju usporiti i proći primjerenom brzinom. Ovo mogu izbjegavati motociklisti.

U zadnjih sedam dana, sedam je osoba poginulo. Zbog čega se to događa?

To je dokaz da se u Hrvatskoj vodi jako malo računa o sigurnosti cestovnog prometa. Ne ulaže se u obrazovanje od najranije dobi, pa do cjeloživotnog obrazovanja. Malo se računa vodi i o planiranju, projektiranju, izgradnji i održavanju cesta. I ono što je najbitnije, jako se malo vodi briga o sustavima sigurnosti koje je Europa davno prepoznala da se ugrađuju na ceste, jer prometne nesreće su događaj nepoštivanja prometnih propisa, odnosno ljudskih pogreški. A ljudsku pogrešku cesta itekako može ispraviti sa sigurnosnim sustavima.

Okupljanje mještana

Na mjestu nesreće u ovim su se trenucima okupili mještani zagrebačkog naselja Blato.

Građani su već bili pokrenuli peticiju za postavljanje ležećih policajaca, odnosno njihovo ponovno vraćanje, jer su isti bili uklonjeni još 2014. godine, a razlog njihovom micanju tad bio je taj da se stvara prevelika buka i da se narušava statika kuća. Tako je tad tvrdio dio građana i mjesnog odbora.

Tek nakon tragedije koja se dogodila u četvrtak navečer, institucije su reagirale i u petak su postavljeni novi ležeći policajci s pratećim znakovima upozorenja na pješački prijelaz, na samoj cesti.