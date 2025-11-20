POGLEDAJTE CIJELI POPIS Ovo je 30 proizvoda kojima je Vlada ograničila cijenu

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na sjednici Vlade predstavio je popis proizvoda kojima je ograničena cijena.

"Novom odlukom obuhvaćeno je 30 proizvoda, za koje su trgovci dužni ograničiti cijenu svih artikala koje imaju u svom asortimanu. Za ostalu 71 kategoriju proizvoda trgovci su dužni osigurati najmanje jedan artikl iz kategorije po ograničenoj cijeni i odrediti najvišu maloprodajnu cijenu za barem jedan artikl iz svake kategorije", rekao je Šušnjar.

Popis proizvoda Foto: Screenshoot

"Tom mjerom se osigurava nastavak provedbe našeg odgovornog gospodarskog i socijalnog pristupa zaštiti životnog standarda građana, osobito u razdoblju kad povećani životni troškovi predstavljaju izazov za mnogobrojna kućanstva", rekao je.

Novi proizvodi dodani na listu su kruh miješani nepakirani (ogranićena cijena do 1,70 eura po kg), pecivo lizika (do 0,69 eura po komadu), listovi za pite i savijače (do 1,23 eura 500 grama), tost (do 1 euro 400-500 grama), petit suhi keksi (do 2,49 eur za kg), lignje smrznute (do 4,49 eura za 400-500 grama), špinat smrznuti (do 1,99 eura za 400-600 grama), njoki 8do 1,29 eura 400 do 500 grama), čokolada za kuhanje (do 4,2 eura 200-400 grama), majoneza u vrećici (do 0,75 eura 80-85 grama), ajvar staklenka (do 2,75 eura 650-700 gr), kiseli krastavci staklenka (do 1,55 eura 650-700 gr), paprika staklenka (do 2,62 eura 650-700 gr), kukuruz šećerac konzerva (do 1,2 eura 340 gr), grašak mrkva mix smrznuti (do 1,4 eura 400-500 gr), zimska salama (do 10,90 eura po kg), šunka za pizzu (do 3,99 eura po kg), mliječni namaz (do 0,55 eura 70 gr), vrhnje za kuhanje 20 posto mliječne masti (do 0,99 eura 200 gr), margarin stolni (do 0,7 eura 250 gr), med staklenka (do 5,7 eura 900 gr), kompot breskva (do 2,12 eura 400-500 gr), čokoladni namaz s dodatkom orašastih plodova (do 2,65 eura 350-450 gr), jabučni nektar negaziran višeslojna ambalaža (do 1,29 eura za litru), čaj filter vrećice (do 1,02 eura 20 komada), vlažne maramice za bebe (do 0,02 eura po komadu), dječja gotova kašica u staklenci (do 1,05 eura za 190 gr), krema za ruke (do 1,10 eura 100 ml), sapun za ruke tekući (do 0,80 eura 500 ml), papirnati ručnici troslojni (do 1,59 dvije role).

Za postojeće proizvode i kategorije proizvoda na listi onih s ograničenim cijenama predlaže se zadržati istu razinu najviših maloprodajnih cijena. uvažavajući stanje i uvjete na tržištu, rekao je Šušnjar. Odlukom je, kako je naveo, propisana najviša maloprodajna redovna cijena u pojedinoj kategoriji proizvoda, a očekivano je i poželjno na tržištu imati i povoljnije cijene proizvoda u istoj kategoriji.

Donošenjem ove odluke, trgovci su i dalje dužni uz maloprodajnu cijenu jasno istaknuti vizualnu identifikacijsku oznaku te na ulazu ili drugom vidljivom mjestu postaviti plakat s tom oznakom i popisom kategorija proizvoda s najvišim maloprodajnim cijenama kako bi potrošači bili pravovremena informirani.

Ukupno će biti ograničena cijena za 100 proizvoda, a prodajni objekti veći od 400 metara kvadratnih nastavljaju se osiguravanjem zasebnih dijelova za prodaju s artiklima ograničenih cijena.

Šušnjar je bitnim naglasio da će Vlada pratiti kretanje na tržištu cijene proizvoda i kontrolirati provođenje ove odluke, te će znati pravovremeno reagirati i moderirati ovu odluku. Ponvo je pozvao trgovce da su ovo maksimalne cijene koje su određene i da ukoliko je tržišni uvjeti to dopuštaju oni mogu svakodnevno ići sa nižim cijenama.