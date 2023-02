Na jugu Italije nastavlja se potraga za migrantima stradalima u brodolomu. Drveni brod krenuo je iz Izmira u Turskoj, ali do svojeg odredišta nije stigao. Potonuo je u nemirnom moru, a poginule su najmanje 64 osobe. Talijanska policija je izvijestila da je uhićeno nekoliko osoba, koji bi mogli biti krivci za ovu tragediju.

Obitelji žrtava smrtonosnog brodoloma pristižu u talijansku Krotonu, kako bi identificirali njihova tijela. "Policija nam je pokazala fotografije, rekli su: 'To je vaša obitelj?' Mi smo trebali odgovoriti - da ili ne. Vidio sam tetu i dvije kćeri", rekao je Alan kroz suze.



Broj žrtava narastao je na 64, među njima je 14 djece. "Tražim tetu i njezino troje djece. Jučer sam vidio sliku. Svi su umrli. Ali jedno dijete ne nalazimo. Ima pet godina i tražimo ga", kazao je Aladdin Mohibzada.



"Zato što imaju crnu kosu ili nemaju zelene ili plave oči, nisu spasili te ljude? Govore o ljudskim pravima. Zato što imaju crne oči ili crnu kosu, nisu bili ljudi?", pita Teymoori Mohammad.

Uhićene su tri osobe, za koje se vjeruje da su prokrijumčarili migranate. Navodno su od migranata tražili oko 8000 eura za, na kraju, kobno putovanje. Jedan od uhićenih je maloljetnik, a policija traga za četvrtim osumnjičenikom, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Lara Švigir.

Potraga za stradalima se nastavlja. 80 ljudi preživjelo je katastrofu. Mnogi se još vode kao nestali. "Čamac od 20, 25 metara, u koji bi moglo stati otprilike 150 do 200 ljudi", opisao je zapovjednik spasilačke ronilačke jedinice Taranto Firefighters Andrea Mortato.

Ispred sportske dvorane, gdje su položeni lijesovi poginulih, građani ostavljaju svijeće i cvijeće u znak poštovanja. "Kakva tuga. Rođeni smo na moru i more bi trebala biti sreća, a umjesto toga donosi tugu. To je ozbiljno", prokomentirao je stanovnik Crotonea Benito Scichitella.



Bježeći od sukoba i siromaštva u matičnim zemljama, proteklog desetljeća stotine tisuća migranata stigle su čamcima do Italije. A samo od 2014. godine zabilježeno je više od 20.000 smrtnih slučajeva na Mediteranu.

