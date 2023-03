Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs najavio je da će u srijedu biti objavljen javni poziv za 50 škola koje će sudjelovati u eksperimentalnom programu cjelodnevne škole te javno predstavljen cijeli koncept.

"Reforma je zamišljena široko, od vrtića, osnovnoškolskog i srednjoškolskog dijela i dijela visokog školstva, ali sada je fokus na osnovnoj školi", kazao je Radovan Fuchs novinarima u utorak nakon sastanka parlamentarne većine u Banskim dvorima.

Škola traje do 14 ili 15 sati kao obavezni dio, zatim djeca dobivaju ručak, a kasnije mogu birati hoće li ostati u školi, pojasnio je. U prvom dijelu, do 17 sati, planirane su izvannastavne aktivnosti, a poslije 17 sati izvanškolske aktivnosti.

"Radi se o konceptu koji se testira u tih 50 škola kako bi se 2027./28. ili 2026./27., ovisno o dinamici izvođenja radova u izgradnji i dogradnji i rekonstrukciji škola koje su sada u dvije smjene, postiglo da sve škole rade u jednoj smjeni", rekao je ministar.

Fuchs je najavio i da je u planu javni poziv za izgradnju sportskih dvorana za škole koje rade u jednoj smjeni, ali nemaju školske dvorane.

Novinari su ministra pitali treba li nadležni zagrebački gradski ured provjeriti zašto je sin predsjednika Republike dobio stipendiju za izvrsnost, budući da je jedan od uvjeta u natječaju bio da se ne smije primati ni jednu drugu stipendiju, a potvrđeno je da Marko Milanović prima i stipendiju Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO).

"Najvjerojatnije da da. Bez obzira na to što su to stipendije koje dijeli grad, ako su uvjeti natječaja bili potpuno jasni, a mislim da su bili jasni, i ako se tamo navodi da nitko ne može primati duple stipendije, onda je to to. Jedino ako je, što u ovom trenutku ne znam, stipendija HOO-a bila namijenjena za nešto sasvim drugo. Ali, propozicije natječaja vrijede za sve, pa tako i za sina predsjednika države", rekao je Fuchs.