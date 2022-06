Divlje svinje šeću po Zagrebu. Hrvatski lovački savez zatražio je hitan sastanak s gradonačelnikom, iz Grada su objavili i upute za građane. "Ako ih vidite, javite odmah Zoološkom vrtu".

Nakon što je Dnevnik Nove TV otvorio priču o problemu divljih svinja u Zagrebu zbog čega je i Hrvatski lovački savez tražio hitan sastanak s gradončelnikom, iz Grada u srijedu na Facebooku preporučuju građanima da im ne prilaze te ni u kojem slučaju ne tjeraju od sebe, a ako su s kućnim ljubimcima da ih stave na povodac i mirno se udalje.

Dodaju, ako ih vidite, javite odmah Zoološkom vrtu.

Reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić javlja kako iz Hrvatskog lovačkog saveza kažu da svinje "samo što nisu stigle jer ih ima više nego ikada prije". Razgovarala je s predsjednikom zagrebačkih lovaca Miljenkom Krucom.

"Nije razlog baby boom" kaže Kruc kroz osmijeh na pitanje odakle odjednom toliko divljih svinja. "Na području grada Zagreba divlja svinja nema prirodnog neprijatelja pa stoga lovozakupnici moraju 'izlučiti' divljač".

"Trenutno je na snazi naredba o smanjenju broja divljih svinja zbog bojazni za pojavu afričke svinjske kuge, tako da ćemo do kraja lovne godine 31. ožujka iduće godine uspjeti smanjiti broj divljih svinja na prihvatljivi broj", kaže predsjednik zagrebačkih lovaca.

U Zoološkom vrtu ne mogu ništa napraviti, rekao je Kruc o pozivu građanima da im se jave ako primijete svinje. "Postoji zabrana jer nisu u momentu potpisivanja ugovora s Lovačkim savezom Grada Zagreba i Gradom Zagrebom bili registrirani za provođenje programa zaštite divljači. Ta zabrana je i dalje na snazi, zato taj program ne funkcionira" kaže.

Najviše divljih svinja ima na području koja su nekada bile šume, objašnjava. "U Borčecu kod Poduseda, Špansko, Prečko, Markuševačka Dubrava, park šuma Maksimir, Novoselec... sve su to bile šume prije velike urbanizacije našeg grada. Divljač je ostala živjeti, a mi smo grad proširili. Nije divljač došla tamo, divljač je tamo oduvijek bila", naglašava Kruc.

"A i mi smo ljudi malo dvolični. Svi mi volimo vidjeti divljač, volimo prirodu, ali onda kad nam dođe do praga onda se malo bunimo, nije nam drago".

Kruc kaže da to nisu divlje životinje. "To je divljač koja živi bez nadzora, ali ona nije agresivna niti prema ljudima niti prema životinjama, No ona ne prepoznaje da joj kućni ljubimci neće ništa, da bi se željeli s njom igrati i ona će ih napasti", nadovezao se na preporuke Grada da vlasnici ljubimaca stave ljubimca na povodac i udalje se.

Naglasio je kako svinje ne dolaze u grad po hranu ili zbog smeća na ulicama. "Divljač preko noći migrira, oni mogu preći kilometre, ne bih rekao da idu u grad smeća".

Lovačka društva ovaj petak imaju sastanak sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem s kojim će dogovoriti daljnje korake, javlja reporterka Matea Ćorić.

