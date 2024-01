Ogromna šteta nakon oluja: Izlile se velike rijeke, obustavljen promet, izdano 600 uzbuna...

Niz oluja posljednjih tjedana značio je dugotrajne oborine koje su u četvrtak počele padati na zasićeno tlo i brzo su izazvale izlijevanje već nabujalih rijeka iz njihovih korita diljem Engleske i Walesa.

Oluje su posljednjih dana izazvale poplave i u drugim dijelovima Europe.

Rijeka Trent u središnjoj Engleskoj izlila se iz korita zaprijetivši stanovništvu. Londonska vatrogasna služba rekla je da je morala otpratiti oko 50 ljudi na sigurno u četvrtak navečer, nakon što se izlio kanal u istočnom dijelu glavnog grada.

Some waterways in London and southern England have overflowed following prolonged rainfall, causing floods in surrounding areas. Areas of the capital have not escaped flooding, with Tower Hamlets particularly heavily affected 🔗 https://t.co/MzXCOm8qoX pic.twitter.com/Zn5QgpTCFx

"Probudili smo se, kao što će mnogi ljudi vidjeti, u vrlo kišnoj situaciji diljem zemlje", rekla je za BBC Caroline Douglass, direktorica zadužena za upravljanje poplavama u Agenciji za okoliš.

Douglass je rekla da je do sada poplavljeno oko 1000 domova. Željeznica Great Western Railways priopćila je da su neke njihove linije na jugu zemlje u prekidu.

Pročitajte i ovo Državno odvjetništvo Milanović se oglasio povodom imenovanja čelnika DORH-a: "Dužnost mi je upozoriti"

Zatvorene su i ceste u najteže pogođenim područjima.

Za petak je najavljeno više kiše, iako ne istim intenzitetom kao tijekom noći, a nakon toga se očekuje suše vrijeme.

U rijeci Temzi na području Londona potonuo je party-brod dok su na njemu boravili gosti. Svi su, srećom, uspješno evakuirani.

Glasnogovornik obalne straže potvrdio je da je brod potonuo u doku Temple u četvrtak.

"Alarm se oglasio oko 12:30 popodne, no svi su gosti na broju", rekao je.

Pročitajte i ovo Iskoristila emisiju uživo HRT kažnjen zbog poteza Lepe Brene: Mora platiti pozamašan iznos

U petak je Agencija za okoliš objavila više od šesto uzbuna za poplavu, a prijavljeno je i da su se u grofoviji Derbyshire utopile krave.

Hundreds of communities flooded, and it’s not just water, it’s dirty water full of sewage & chemicals.

Recovering your home or livelihood after a #flood can take months, or worse.



The UK is poorly equipped to deal with the impact of #ClimateChange

1/2 💦 pic.twitter.com/YrxlnjEhq7