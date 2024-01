Možda su slatki i simpatični, ali šteta koju ostavljaju iza sebe nije: "Ljudi su ogorčeni i nitko ih ne voli baš previše"

Baš pred Novu godinu, ukrasi ne svijetle. Nestalo je struje u Pokupskom.

"Pa rekli su nam da su ti dabrovi jeli i navukli nekakvo drveće", rekla je Ljubica Antolović.

"Prije nekoliko dana dabar je srušio drvo topolu koja je pala na visoki napon i onda je nestalo struje u nekoliko naselja", poručio je Božidar Škrinjarić, načelnik Pokupskog.

Prije dva tjedna u Vojniću je dabar poplavio ceste.

"I u zimskim uvjetima tu imate ledenu ploču gdje je pitanje dana kada će netko stradati", izjavio je 14.12. Nebojša Andrić, načelnik Vojnića.

Hrvatske vode obave i svoj i sizifov posao.

"Kada moramo negdje ukloniti dabrovu branu onda moramo uputiti zahtjev upravi za zaštitu prirode, onda izlaze na teren s našim ljudima, kažu kako možemo maknuti i onda mi to maknemo, na trošak Hrvatskih voda i moramo još pisati i izvješće i foto-dokumentaciju o načinu kako smo to maknuli dok to sve napravimo, dabar je na istom mjestu napravio novu branu", objasnio je Zoran Pavlović iz Hrvatskih voda.

Ministarstvo poljoprivrede obranit će dabra Planom gospodarenja dabrom.

"Olakšati protok vode postavljanjem cijevi preko toga ili stavljanjem cijevi kroz te brane, moglo bi se ljude uputiti da to rade, bit će takve akcije dopuštene bez nekakvih posebnih zahtjeva", istaknuo je Domagoj Križaj, predsjednik nacionalnog povjerenstva za gospodarenje dabrom.

"Ljudi su reagirali, ljudi su ogorčeni i nitko ne voli baš previše tog dabra", rekao je Škrinjarić. "Ja sam za odstrel", dodao je Andrić.

Odstrela neće biti. Ako se netko smatra nezaštićenim od djelovanja dabra, ministarstvo poljoprivrede može ga obeštetiti. Dabar je poticaj bioraznolikosti.

"On je inače draga životinja, on ne radi neke velike štete da je predator, da ubija, da kolje... on gricka drvo i drvo padne", kazao je Škrinjarić.

Ako mi mičemo branu svakih pet dana, možda pametniji popusti pa ode", rekao je Andrić.

Pametniji već odlazi u Bosnu, Srbiju, Sloveniju, Mađarsku, čak i Austriju. U Hrvatskoj je, osim Dalmacije u koju mu brane prirodne barijere, osvojio sve što se dalo osvojiti, dostigao svoje kapacitete i ostat će na sadašnjoj populaciji.

Sadašnja je populacija, u nedostatku monitoringa, tek nagađanje ministarstva poljoprivrede o 22 tisuće dabrova u praksi, po teoriji da se populacija dabra svake dvije godine - udvostruči. Ubuduće i sama iseli iz zemlje.

