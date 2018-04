Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak posjetila je zagrebačku Osnovnu školu Ivana Cankara, jednu od 70 škola u Hrvatskoj gdje najesen kreće eksperimentalna provedba kurikularne reforme.

Pritom nije željela komentirati medijske napise kako će novi voditelj Ekspertne radne skupine za provedbu kurikularne reforme biti Radovan Fuchs.

"Neću komentirati medijske navode. Proceduru vezanu uz izbor moramo završiti, imamo još dva dana. Za 12 članova postoji visoka razina usuglašenosti, a što se tiče voditelja, donijet će se prijedlog o kojem će članovi glasati", kazala je ministrica koja nije željela ni komentirati napise kako bi se voditelji na čelu ERS-a rotirali.

Na pitanje hoće li izbor Fuchsa doživjeti kao poraz, Divjak je poručila:

"Moja pobjeda je već sada, i to u ovoj školi. I ne samo moja, već svih onih koji su na ovome radili."

"Mislim da je ERS važno savjetodavno tijelo, ali ne možemo imati paralelenu liniju zapovijedanja i to se neće dogoditi. ERS ima svoje mjesto u provedbi reforme i toga ćemo se držati. Neću dozvoliti da se opstruira cijeli proces. I to je svima jasno iz mog ranijeg djelovanja i izjava. Ministarstvo je sve napravilo prema planu. Ministarstvo u skladu s planom radi svoj posao i sigurna sam da će to rezultirati kvalitetnom promjenom u sustavu obrazovanja", kazala je Divjak.

Školu je posjetila povodom edukacije za učitelje, nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje škola koje će provoditi eksperimentalni program "Škola za život" u sklopu kurikularne reforme

Ističe da pripreme za reformu ide prema planu te uvjerava kako Ministarstvo sve može doraditi na vrijeme.