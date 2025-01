To će se moći učiniti od ovog tjedna, pa do sredine ili kraja mjeseca, ovisno o odluci pojedinog grada. Također, važno je napomenuti da se to odnosi na prirodna drvca.

"Građani ta drvca, kao i svake godine, mogu ostaviti na jednoj od najbližih zelenih površina na način da ne ometaju pješake, ali i promet, ali da su te površine dostupne kamionima" objasnila je Dubravka Grubišić iz Zagrebačkog Holdinga.



"Preporuka je svim našim sugrađanima da puštaju božićna drvca pored zvona za staklo, s obzirom da zvona za staklo su rasprostranjena na cijelom našem području, mi ćemo ih obilaziti idućih dana i skupljati drvca", izjavio je Robi Fuart, direktor pulskog komunalnog poduzeća.

