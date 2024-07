Pobuna u bolnici: "Imamo 12 prijava za mobing, otišli su nam kolege, u ambulanti je kaos"

Dio liječnika Klinike za traumatologiju u četvrtak su demantirali izjave bivšeg predstojnika te klinike dr. Dinka Vidovića i naglasili da je ondje bilo mobinga, točnije 12 pojedinačnih prijava, a da bivši predstojnik niječe zaključke osoba zaduženih za zaštitu dostojanstva radnika.

Liječnica Ana Čizmić naglasila je da su najprije kroz institucije pokušali upozoriti na stanje u klinici te da su problem pokušali riješiti na postojeći zakonodavni okvir.

"Upozoravali smo na konkretne organizacijske i kadrovske probleme. U godinu dana iz klinike je otišlo šest izvanrednih kolega, a nitko takvog kalibra nije došao raditi na puno radno vrijeme. Od organizacijskih problema navodimo spajanje hitnih i kontrolnih ambulanti, što dovodi do toga da pacijenti nepotrebno dulje čekaju, dovodi do kaosa u ambulanti, do nervoze kod pacijenata i kod nas liječnika. To vidimo kao velik problem", rekla je dr. Čizmić u ime 17 liječnika Klinike za traumatologiju od kojih se dio okupio u utorak ispred Klinike za traumatologiju u Draškovićevoj gdje su održali konferenciju za novinare.

Istaknuli su i manjak doktora u referentnom centru za kralježnicu te referentnom centru za opekline gdje rade dva liječnika od kojih će jedan slijedeće godine u mirovinu. Istodobno, priljev pacijenta u kliniku za traumatologiju se povećao za gotovo 100 posto, upozorili su.

"Kadrovski problemi su se prelili na probleme u dežurstvima koja su postala prečesta, a onda su slijedila kaznena dežurstva prema kolegama koji su bili onkološki bolesnici, rodilje i trudnice“, rekla je dr. Čizmić i dodala da ih je to posebno ogorčilo.

Također, kaže, velik dio posla u klinici preusmjeren je na elektivne ortopedske pacijente, dok su traumatološki pacijenti "prešli drugi plan", pa pacijenti dulje vremena čekaju na operaciju.

Rekla je i da je bivši predstojnik dao ostavku zbog stegovne odluke koja je proizašla iz unutarnjeg nadzora i prijava o povredi dostojanstva radnika.

"Mi smo se nadali da su time stvorene pretpostavke da se riješe konkretni organizacijski i kadrovski problemi te da je napokon došlo vrijeme da se bavimo klinikom, organizacijom i da uspostavimo sustav koji je održiv. Nažalost, to se nije dogodilo, jer se bivši predstojnik ne zaustavlja u pokušaju iskrivljenog predstavljanja i dalje nas kao lažljivaca i neradnika“, kazala je.

Osvrnula se i na projekte kojim se bivši predstojnika "pohvalio" u intervjuu.

"Projekti sami po sebi nisu svrha, ali često služe kao spomenici onima kojima se njima hvale, a zakazali su kadroviranju organizacije“, dodala je Čizmić i napomenula da neki od spomentuih projekata postoje već godinama.

"Klinika nije zgrada i nije projekt. Klinika su ljudi, njihova predanost, znanju i njihova skrb o pacijentima", zaključila je.