Stigla promjena vremena, dijelove Hrvatske pogodila tuča: Voćnjaci pod ledom

Dijelove Slavonije jutros je pogodilo nevrijeme - uz pljuskove, krenula je i tuča.

Vremenske su prilike bile drastično drukčije od općine do općine pa čak i od naselja do naselja. U dijelu Slavonskog Broda jako je pljuštalo, a Vinogorje i Varoš osjetili su i led, javlja Plus portal.

Mreže u voćnjacima Gornje Vrbe i Tomice savile su se pod težinom leda, a dijelovi polja su se zabijeljeli.

Temperature su se također osjetno spustile, a DHMZ je najavio i mjestimičnu kišu i grmljavinska nevremena. Za riječku regiju upaljen je narančasti, dok je u ostatku zemlje na snazi žuti meteoalarm.