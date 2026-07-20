Vrijeme sutra donosi preokret: Mjestimične nepogode, jaka bura i pad temperature

Preko nas će se sporo premještati atmosferski poremećaj s nestabilnim oceanskim zrakom. Iza njega će u srijedu prolazno ojačati greben anticiklone. U četvrtak će u sjeverni dio zemlje stići manja količina vlažnog zraka i kišni oblaci, a zamjetno izraženiji prodor očekuje se u nedjelju. Prije toga u subotu prolazno smirivanje vremena.

Ujutro i prijepodne većinom djelomice sunčano. Na Jadranu i u gorskom području ponegdje kiša i grmljavinski pljusak. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak, a na Jadranu mjestimice umjerena, podno Velebita i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj nestabilno mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu koji na širem karlovačkom području mogu biti izraženiji, prolazno i uz jak vjetar. Najviša temperatura od 24 do 26 stupnjeva.

Vrijeme sutra

U istočnim predjelima promjenjivo mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu, osobito na zapadu i jugu. Vjetar slab do umjeren, a temperatura poslijepodne od 25 do 28 stupnjeva.

U Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu promjenjivo povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavine, a ponegdje je moguće olujno nevrijeme uz jak i olujan vjetar. Na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura. Najviša temperatura u gorju od 22 do 26, a na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.

U Dalmaciji nestabilno povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, a ponegdje može biti i olujno nevrijeme uz jak i olujan vjetar - najprije na sjevernom dijelu, a u noći na srijedu i na jugu. Temperatura od 30 do 34 stupnja.

More je vrlo toplo, najčešće oko 27 stupnjeva.

U srijedu u unutrašnjosti djelomice sunčano. U četvrtak promjenjivo mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu. U petak ponovno sunčanije. Vjetar slab do umjeren, a temperatura bez veće promjene.

Na Jadranu u srijedu pretežno sunčano, premda su još u noći na jugu mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina. U četvrtak nova oborina, ponajprije na sjevernom Jadranu, dok će u Dalmaciji prevladavati suho. U petak posvuda pretežno sunčano. Puhat će umjerena, od četvrtka i jaka bura, u Dalmaciji često i sjeverozapadnjak. Temperatura u blagom padu.

Po svemu sudeći, u subotu prolazno smirivanje vremena uz dosta sunca. U nedjelju nova ponegdje i obilnija oborina, a moguće je olujno nevrijeme.