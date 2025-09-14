Stiže grmljavinsko nevrijeme: Objavljena upozorenja

Hrvatsku u nedjelju očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, mjestimičnom kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji lokalno mogu biti i izraženiji.

Na krajnjem jugu oborine će vjerojatno izostati. Poslijepodne se na Jadranu očekuje postupno smirivanje i smanjenje naoblake, tek navečer i u unutrašnjosti Hrvatske. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, poslijepodne u unutrašnjosti u naglom okretanju na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje na udare moguće i olujan.

Na Jadranu će jugozapadnjak u drugom dijelu dana oslabjeti, a onda će samo mjestimice zapuhati umjeren sjeverozapadnjak ili jugoistočnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27 °C, priognoza je DHMZ-a.

Prognostičari Državnog zavoda za područje cijele zemlje upalili su žuti meteoalarm koji znači da je vrijeme potencijalno opasno zbog mogućnosti izraženijih pljuskova s grmljavinom.

Meteoalarm za nedjelju 14. rujna 2025. Foto: Screenshot/DHMZ