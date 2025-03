Kišni vikend pred nama, ali stiže promjena: Meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva kada

U subotu će još dosta padati kiša u kopnenim krajevima, dok će je na obali već biti manje. A onda će od nedjelje posvuda biti manje kiše i sve više sunca. I dalje se nad našim dijelom Europe zadržava jedna velika ciklona koja nikako da posustane. U njoj kruži puno vlage zbog čega ovaj tjedan često imamo kišu, povremeno i obilnu.

Prijepodne će u unutrašnjosti biti oblačno, često s kišom, a na obali djelomice sunčano uz tek poneki pljusak, i to uglavnom na otocima srednje Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na sjevernom Jadranu umjerena bura, a u Dalmaciji, južnije od Šibenika – jugo. I jutro će zbog vjetra biti pomalo svježe. Najniža temperatura na kopnu će biti od šest do devet, a na obali oko deset Celzijevih stupnjeva.

I drugi dio dana u središnjoj Hrvatskoj ostat će oblačan i kišovit. Kiša će u nekim trenucima padati jako. Sjeverac će malo ojačati, puhat će uglavnom umjereno, tako da će uz najvišu temperaturu oko 11, biti svježe i hladno.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno, povremeno s kišom. Međutim, poslijepodne će ona ipak biti rjeđa nego ujutro, a na istoku je moguće i djelomično razvedravanje uz sunčana razdoblja. Vjetar će puhati slabo do umjereno sa sjeveroistoka, pa će i ovdje biti svježe uz temperaturu do najviše 12, 13 Celzijevih stupnjeva.

U Istri i Primorju promjenjivo do pretežno oblačno, lokalno može pasti malo kratkotrajne kiše, vjerojatnije u sjevernijim predjelima. Bura će poslijepodne jačati, na umjerenu do jaku, pod Velebitom i olujnu.

Najviša dnevna temperatura bit će oko 14. U gorju cijeli dan oblačno i kišovito. Lokalno će pasti obilnija količina, osobito u Gorskom kotaru. I ovdje će biti pomalo vjetrovito, uz umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti između sedam i devet stupnjeva.

U Dalmaciji će poslijepodne biti promjenjivo oblačno, uz puno sunčanih razdoblja, ali lokalno je moguć i poneki pljusak. S time da je veća vjerojatnost za to u unutrašnjosti, a manja na obali. Vjetar će sredinom dana okrenuti na umjeren maestral, a navečer zatim ponovno bura. Temperatura će rasti do 15, 16 stupnjeva.

U nedjelju će na kopnu biti promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno uz još kiše, ali znatno manje nego u subotu. U ponedjeljak će se razvedravati, uz sve više sunčanih razdoblja, i samo lokalno poneki pljusak. No vjetar će tad ojačati, puhat će sa sjevera, umjereno, na udare i jako, tako da će biti hladno. U utorak će se prolazno opet naoblačiti, ali većinom bez kiše.

Na obali sljedećih dana više sunca i manje kiše. Većinu vremena bit će suho. Međutim, u nedjelju će zapuhati umjerena do jaka bura. I ona će još malo jačati početkom sljedećeg tjedna, tako da će se činiti hladnije od ovih vrijednosti temperature. Ujutro će biti oko 12, a danju oko 18 Celzijevih stupnjeva.

Znači, za vikend ćemo imati još kiše, osobito u subotu u kopnenim krajevima. Na obali će je biti manje, uz više sunčanih razdoblja, osobito u nedjelju. Tad kreće i nova epizoda bure, dok će u unutrašnjosti sjeverac ojačati. Tako da će vikend još biti svjež i pomalo hladan. I ne zaboravite, u noći na nedjelju prelazimo na ljetno računanje vremena. Sljedeći tjedan posvuda više sunca i porast temperature, osobito u drugoj polovini.

