Što manjem broju zaraženih trebale bi pomoći i detaljne upute za školu u koroni. Mjere je objavilo Ministarstvo obrazovanja, a ravnatelji biraju između A, B ILI C modela.

Prema modelu A - svi učenici idu u školu uz pridržavanja mjera. Ako je nužno jer nema dovoljno prostora, škole koje idu u jednu smjenu trebaju ići u dvije smjene. U onima u kojima se već ide u dvije ili više smjena, mora se omogućiti razmak ili održati nastava uz maske.

Ako to ne može funkcionirati, onda je tu Model B. To znači da djeca od prvog do četvrtog razreda idu u školu. Oni stariji u razredima se dijele u dvije skupine - dok su jedni u školi, drugi rade on-line.

I posljednji je Model C u kojem svi nastavu prate na daljinu, dakle on-line. Ovisno o modelu - dobili su upute kojih se epidemioloških pravila treba držati.

Unatoč detaljnom dokumentu, još uvijek se i učitelji i roditelji pitaju - može li to funkcionirati?

Sapuni su u učionicama zagrebačke škole u Španskom - već spremni. Klupe se razmještaju jer u nekim će prostorijama biti drugačiji raspored. U blagavaonici više neće biti zajedničke užine. Ostaje pet stolova za djecu u boravku, a ostali će objedovati u učionici.

Drugi model

A u učionici, učenici od 5. do 8. razreda više neće biti zajedno. U OŠ Ante Kovačić u Zagrebu odlučili su se za drugi model.

"Najgora moguća varijanta, ali zdravstveno ipak najbolja da se podjele u skupine pa bi jedna bila u školi tjedan dana, a druga online. Jer tu je bilo metar i pol razmaka, ako ne može onda maske, maske su vrlo nepraktične", napominje Jadranka Salopek.

Online nastava će značiti više posla za učitelje.

"Naši učitelji su uvijek malo i volonteri i većina ih ipak to osjeća kao svoje zvanje, a ne samo kao posao", kaže Salopek.

"Rješenje koje su posegnuli u drugim zemljama, a to je dopunski učitelji, zamjenski učitelji, a naravno to ima neku svoju cijenu, a sastavljači ovog dokumenta su htjeli s malo ili ništa novaca riješiti veliki problem", kaže Željko Stipić iz Sindikata Preporod.

U školi u Bregani u koju ide 500-injak učenika, odlučili su se za prvi model, gdje su svi u školi, uz održavanje razmaka.

No muči ih - što ionako putuju skupa.

"Putuju i autobusim i javnim i organiziranim prijevozom. Oni se u tom prijevozu izmiješaju, dolaze pred školu, pa ih onda mi dovodimo u učionice i dijelimo u skupine i onda opet prilikom odlaska iz škole opet se miješaju. To je nelogično", kaže Igor Matijašić, ravnatelj OŠ Milana Langa.

Tri modela

Pitanja roditelja

Slična pitanja imaju i roditelji iz zagrebačkog naselja Bukovac, jer njihova djeca će morati putovati budući da im je škola stradala u potresu.

"Jedva čekam vidjeti prijatelje, to mi je najvažnije, ali tak tak mi je što idemo u drugu školu", ističe Gabriel, učenik 3. razreda.

"Svi smo svjesni kolike su gužve kada krene škola, pogotovo tu dolje kod Rebra kad se krene s Bukovca, ja ne znam kako će ti autobusi uopće, ja ne znam uopće kako će to funkcionirati, tako da vjerujem da će to biti svojevrsni kaos i za promet i za roditelje", smatra Ilija Šola, otac učenika.

Pitanje prijevoza i sprečavanje prevelike gužve trebali bi rješavati osnivači. A trebalo bi i organizirati različito vrijeme dolaska u školu.

"Npr. u srednjoj školi kod kćerke će puštati svaki razred u razred po 10 minuta. Ne razumijem kada onda trebaju doći, mislim ne razumijem ništa, kao i većina roditelja", kaže Iva iz Zagreba.

"Ako su te mjere tako stroge, ako je svaki dan toliko zaraženih, bolje da ostane online nastava", kaže Ivica iz Zagreba.

No ova majka troje djece, kaže, to nije lako - ni djeci ni roditeljima.

"Srednjoškolci se jesu snalazili donekle, jer neke predmete ne možeš sam odraditi, treba ti profesor. A za malenu, ona je treći razred osnovnoe škole i to sam doista ja s njom morala raditi jer ona nije bila samostalna", napominje Vida Cik iz Zagreba.

Iako čekaju još konkretne upute, roditelji će morati s maskom dovoditi dijete u školu ili vrtić te mu ujutro mjeriti temperaturu.

