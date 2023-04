Razmišljate o roštilju u prirodi za praznik rada? Za svaki slučaj ponesite kišobrane ili odgodite druženje.

Kolone automobila idu prema moru. Mnogo će turista produljeni praznički vikend tamo provesti. Kakvo će vrijeme biti na moru, ali i u unutrašnjosti otkrio nam je meteorolog Nikola Vikić-Topić.

"Ja bih rekao da će najviše biti oblaka! No dobro, ipak bih rekao da će biti više sunca. Naime, produljeni vikend će biti prilično promjenjiv, ali topao. Više sunca imat ćemo imati u subotu i u nedjelju, a više oblaka u ponedjeljak", rekao je Vikić-Topić.

"Čak i u subotu i nedjelju kad će biti dosta sunca, na kopnu će popodne i navečer biti pljuskova i grmljavine, ne posvuda, ali mogli bi biti česti", dodao je Vikić-Topić.

U ponedjeljak će biti oblačnije, no više na obali nego u unutrašnjosti. Ipak je svima važno kakvo će vrijeme biti za praznik rada i hoće li padati kiša ili ne.

"Ne svugdje i ne cijelo vrijeme. U svakom slučaju, veća je mogućnost za kišu poslijepodne i navečer pa ako ćete ići u prirodu ili raditi roštilj bolje je to učiniti što ranije. Uz to, veća mogućnost za kišu je na obali nego u unutrašnjosti. Sve u svemu, treba imati na umu da će biti većinom oblačno i da je povremeno moguća kiša, osobito u drugom dijelu dana. No, dobra vijest je da će posvuda biti ugodno, s najvišom temperaturom oko 20 stupnjeva", navodi Vikić Topić.

Kiša je na praznik rada česta, ali ne pada svake godine na taj datum. Prema podacima metorologa Nikole Vikića-Topića u posljednjih deset godina na praznik rada, sunčano je bilo šest, a kiša je padala četiri puta, uz to da jednom u ta četiri puta, kiše ja pala tek navečer.

Uglavnom se radi o ugodnom danu u kojem je samo jednom bilo iznimno vruće oko 30 stupnjeva i jednom je bilo prohladno sa skromnih 12. U preostalih osam slučajeva, temperatura je bila ugodna.

Stabilizacija vremena još uvijek nije na vidiku.

"Upravo to je proljeće. Proljeće je godišnje doba u kojem se kiša i pljuskovi sele s Jadrana gdje ih ima više zimi, na kopno gdje ih ima više u ovoj toplijoj polovini godine. Na kopnu kiša u travnju, svibnju i lipnju u prosjeku pada svaki drugi, treći dan. To je normalno. Ta je kiša obično kratkotrajna i brzo prolazna, u obliku pljuskova, a rijetki su oni potpuno oblačni dani. Što se tiče dugoročne prognoze za ostatak proljeća, čini se da će svibanj i lipanj biti topliji od prosjeka. Mogli bismo već imati neke kratkotrajne toplinske valove, ali na kopnu će i dalje biti tih pljuskova, osobito je u lipnju povećana vjerojatnost za njih", zaključio je Vikić-Topić.

