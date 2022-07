Bit će to spektakl na kopnu i na moru. Sve je spremno za 26. srpnja, ceremoniju otvaranja Pelješkog mosta koju režira iskusni Krešimir Dolenčić.

Pazi se, kaže redatelj Krešimir Dolenčić, na svaki detalj, a stotine izvođača pobrinut će se da taj povijesni događaj ostane zauvijek zapisan u kolektivnom sjećanju. Ceremonija će trajati čitav dan na obje strane, a započet će već ujutro s one pelješke, na Brijesti i onamo su svi dobrodošli. S druge strane, na Komarni, održat će se večernji dio programa za oko 400 uzvanika, a sve će od 20:15 uživo pratiti HRT.

Na pozornici u Brijesti od jutra pa do 20 sati nastupit će stotine izvođača, članova limenih orkestara, folklornih i kulturno-umjetničkih društava, klapa i udruga iz doline Neretve, Pelješca, otoka Lastova i Korčule, Dubrovnika, odnosno iz čitave Dubrovačko-neretvanske županije.



Svečanost na Brijesti započet će u 8 sati ujutro izvođenjem budnice i nastupom Dubrovačkih mažoretkinja. Već u 9 na Pelješkom mostu održat će se utrka Du Motion. Za posjetitelje most će iz sigurnosnih razloga biti otvoren samo do prvog pilona, piše Večernji list.

Točno u podne starta pak veliki maraton neretvanskih lađa. Nakon toga, od 20.30 na pozornici na Brijesti nastupit će izvođači iz dvadesetak općina Dubrovačko-neretvanske županije, uključujući mljetsku klapu Kurenat, KUD Primorska Lijera, Klapu Dingač iz Orebića, Vitešku udrugu Kumpanija Smokvica...



Događanja na kopnu pratit će ona na moru, pa će toga dana uokolo Pelješkog mosta ploviti stotine plovila, a uvečer se očekuje i velika bakljada. Večernji će program startati praizvedbom skladbe Fanfare 304 kompozitora Mateja Meštrovića, nakon čega slijedi himna te govori predstavnika vlasti.

Potom slijedi druga Meštrovićeva skladba "Neka prođu", koja će kulminirati linđom uz pratnju simfonijskog orkestra, a sve će završiti Odom slobodi u izvedbi Dubrovačkog simfonijskog orkestra, ansambala Lado i Linđo, zbora opere HNK Split i Klape sveti Blaž te velikim vatrometom.



Kada pirotehničari i policija očiste most, preko njega će prijeći Rimčeva Nevera, koja će se na mostu susresti s europskim prvakom Nikom Pulićem.

"Jedva čekam da se otvori Pelješki most, posebno kao građanin ovoga dijela Hrvatske jer dva do šest puta tjedno sada idem preko Neuma do cilja", kazao je Puljić.

Kakva je atmosfera bila prije gotovo točnu godinu dana i kako izgleda spektakularna animacija mosta vrijednog čak 420 milijuna eura, zabilježeno je u prilogu Dnevnika Nove TV.



Svečanost otvorenja Pelješkog mosta u utorak 26. srpnja, kao i sve događaje vezane uz njega kroz cijeli dan moći ćete pratiti uživo na portalu DNEVNIK.hr i u Vijestima te Dnevniku Nove TV, koji će imati dodatan poseban program.