Delnice iščekuju snijeg, službe su u stanju pripravnosti. Gradonačelnik: "Ovo predstavlja najveći problem"

Stiglo nam je najavljeno pogoršanje vremena. U većini zemlje pada kiša, a u gorju će prijeći u snijeg.

Onima koji za blagdane putuju, savjetuje se da prije polaska provjere stanje na cestama i ne kreću bez - zimske opreme.

Reporterka Dnevnika Nove TV je o zimskim uvjetima razgovarala s gradonačelnikom Delnica Igorom Plešeom.

Snijeg u Delnicama se očekuje u noći na srijedu, a temperatura je oko 19 sati već dostigla nulu. Problem predstavlja magla, a velika je i opasnost od poledice.

"Sve službe su spremne, snijeg će se čistiti s 12 ralica, a radi se o površini od oko 120 kilometara. Prve padaline su najavljene oko ponoći", rekao je Pleše.

Kako objašnjava Pleše, Delnice imaju ukupno 55 naselja, a njih 30-ak je na većoj nadmorskoj visini. Najveći problem predstavlja prvo čišćenje prometnica koje vode do svakog sela. "Ipak, imamo iskustva pa vjerujem da problema neće biti".

Za srijedu su najavljene i velike gužve.

"Smještajni kapaciteti su već sada popunjeni, imamo jako puno turista. Vjerujemo da će za Božić i Badnjak doći i dodatni turisti", zaključio je.