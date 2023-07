Dekan osječke Ekonomije se ispričao zbog doktorata Vice Mihanovića: "To je afera koju smo imali. Ne bježimo od toga"

Dekan Boris Crnković kaže kako smatra da je odgovoran za reputaciju svih alumnija osječke Ekonomije i stoga se još jednom ispričao zbog doktorata Vice Mihanovića za kojeg je povjerenstvo utvrdilo da ga mora doraditi nakon što su se pojavile optužbe da je rad plagijat.

"To je afera koju smo imali. Ne bježimo od toga. Ništa nismo htjeli negirati. Poduzeli smo sve što je u našoj moći da se to raščisti, kao i sve mjere da se to ne ponovi. Taj smo studij stavili u mirovanje, promijenili smo voditelja kao i kompletnu strukturu doktorskog vijeća studija kako bismo ga učinili transparentnijim, a sve s ciljem da se to ne ponovi", rekao je Crnković za tportal.

Afera se dogodila u mandatu Crnkovićeva prethodnika, no sadašnji dekan osjeća odgovornost za reputaciju institucije.

"Iako je to bilo u mandatu prije mene, smatrao sam da sam kao čelnik institucije odgovoran za reputaciju svih naših alumnija, i mislim da je ta isprika bila potrebna. Imamo preko 13.000 ljudi koji su diplomirali, koji su svoju diplomu pošteno stekli i zbog jednog takvog slučaja im je prijetilo da se naruši ugled. Trudio sam se to komunicirati na način da dokažemo kako je to izoliran slučaj, da nije pravilo. Svima kojima je zbog toga stradao osobni ugled, još jednom se ispričavam, u ime Fakuleta", rekao je dekan.

Napomeno je i kako posjeduju te koriste softver za provjeru plagijata diploma i doktorskih radova te istaknuo kako se na kraju svodi sve na mentora studenta kao i Povjerenstvo koje radove procjenjuje.

Crnković je kazao i kako je Mihanovićev mentor prošao stegovni postupak, a ostali članovi Povjerenstva su već u mirovini.