Na tržištu rada sve je manje medicinskih sestara, liječnika, ali i profesora kemije, matematike, fizike. U deficitu su i neka strukovna zanimanja pa ćete se boriti s pronalaskom zidara ili tesara. Što mlade ljude odvraća od tih zanimanja, s onima koji su ih izabrali provjerila je reporterka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk.

Za nekoga stresan posao u operacijskoj dvorani, za nju posao iz snova. Lucija Posavec je medicinska sestra i instrumentarka oko dvije godine.



"Mama mi je isto medicinska sestra, ja sam jednostavno željela raditi u operacijskoj sali, nisam vidjela potrebu da odem iz zemlje, iako da nisam dobila taj posao vjerujem da bi se iselila", kaže Posavec.



Odlazak u inozemstvo samo je jedan od razloga zašto sestara nedostaje. U KBC-u Sestre Milosrdnice nedavno su tražili 80 sestara, a zaposleno ih je 40.

"Zanimanje koje je izuzetno teško i zahtjevno, posebno u ovo doba pandemije. Mislim da ih odvraća i kao i u većini sektora u našoj zemlji, loša financijska situacija, mogućnost zarade u drugim zemljama", navodi Slavka Bukal, glavna sestra u zavodu za kirurgiju glave i vrata, KBC-a Sestre Milosrdnice.



Plaća se ne sviđa budućim profesorima, pa nema tko podučavati matematiku i fiziku. Martina Novotny, studentica s PMF-a, želi biti oboje, no studente, kaže, odvraća težak studij bez ispitnih rokova. Na smjeru ih je manje od 10.



"Općenito se nastavnike ne cijeni dovoljno, ne samo nas kao matematičare i fizičare, učenici su počeli učiti samo zbog ocjene, da imamo različite pritiske od roditelja, a sve to za malu plaću", kaže Novotny.

Planiraju profesionalno usmjeravati ljude

Pa ih polovina nakon nastavničkog smjera ne postane nastavnik, a kada se pogledaju svi fakulteti - više od 40 posto studenata putem odustane.

Zato nema smisla povećavati kvote, kažu iz Agencije za visoko obrazovanje. Planiraju profesionalno usmjeravati ljude.

"Da uvedemo nakon završetka obrazovanja, dakle profesionalno usmjeravanje za sve one kojima je to potrebno da dobiju pomoć prilikom odabira studijskog programa. Ove godine će se to vjerojatno krenuti, a realizacija kroz nekakvo sljedeće razdoblje", najavljuje Igor Drvodelić iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje.



Tada bi netko možda i otkrio da je za njega strukovno zanimanje. Slaže se i vlasnik mesnice u Zagrebu Antonio Đorđić koji muku muči s pronalaskom dobrih mesara.



"Svi danas hoće fakultet, a treba i zanata. Nije sve fakultet, trebaju stolari, mesari, svašta nešto. Sigurno će nam nedostajati i trebat će radne snage, ali fali", navodi Đorđić. Ako dobro radite, posla će biti. "Apsolutno mi je to važno jer mi je draže kupovati u mesnici nego u ovim lancima", smatra Lidija.



Važno je imati i dobru frizerku, dobrog zidara, tesara, konobara, kuhara... kojih na tržištu kronično nedostaje.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr