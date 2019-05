Saborski zastupnik HDz-a Davor Ivo Stier komentirao je rezultate izbora za Europski parlament rekavši kako su oni neuspjeh za njegovu stranku. Ne odbacuje mogućnost kandidiranja za predsjednika stranke na unutarstranačkim izborima.

"Postavili smo si cilj od pet mandata, dobili smo četiri, stoga je jasno da nismo ispunili cilj, da je to bio jedan neuspjeh. Sada kada gledamo širu europsku sliku kako su prošle stranke EPP-a onda možemo reći da je to rezultat koji daje priliku HDZ-u i Andreju Plenkoviću da se dobro pozicioniraju unutar EPP i europskih institucija i mislim da je to dobro za Hrvatsku", rekao je Stier i nastavio: "Za nacionalnu politiku to nije dobar rezultat, to je loš rezultat koji traži promjenu.

Ne možemo na parlamentarne izbore s potporom od 22 ili 23 posto. Birači su našli kanal kako će nam poslati poruku, a poruka je da je borba protiv korupcije i klijentelizma važna i da mora biti u središtu našeg djelovanja.

Poslali su nam i poruku da HDZ za uvjerljivu pobjedu mora imati i potporu desnih birača, naša je sada odgovornost da pokažemo da smo čuli poruku", uvjeren je Stier.

"Mislim da je poruka birača bitna i ona je jasna. Mnogi će biti generali nakon bitke, nije moja uloga da upirem prstom, govorio sam i napravi o poteze koje sam mislio da je trebalo, a sve da HDZ bude jak i da se ne dogodi ovo što se dogodilo, naše biračko tijelo se podijelilo. Puno ih je izašlo na izbore, a nije glasalo za HDZ. Sada je potrebno ujediniti stranku i biračko tijelo, ja ću to raditi i napraviti", rezolutan je Stier.

Na pitanje ima li u svemu tome odgovornosti Andreja Plenkovića kaže: "Svjestan sam odgovornosti koja je pred HDZ-om, kada je trebalo govoriti i podnijeti poteze ja sam to učinio uvijek s namjerom da imamo jak HDZ. Danas je potrebno da imamo jedana privlačan politički projekt i to treba provesti.

Prezirem praksu onih koji kada je vođa moćan frenetično plješću, a kada se posklizne idu vaditi noževe. To nisam ja, to nije moja uloga, moja je uloga reći što je trebalo poduzeti. Moja je misija i uloga ujediniti stranku i naše biračko tijelo i ja ću to raditi i u tome uspjeti.", prenosi N1 izjavu HDZ-ovca.

Na pitanje je li spreman preuzeti vodstvo HDZ-a odgovora da je iskazao spremnost raditi na ujedinjenju stranke i biračkog tijela. Ne odbija ni mogućnost da to radi kao predsjednik stranke, ali kaže da će dati konkretan odgovor na unutarstranačkim izborima. "Kada dođe taj trenutak onda ćemo moći dati vrlo precizne odgovore na to", rekao je.