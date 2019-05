Reakciju predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića i rezultate izbora za Europski parlament analizirao je reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago.

Počnimo s reakcijom predsjednika Vlade i HDZ-a, posebno onim dijelom gdje se verbalno obračunava sa svojim zamjenikom u stranci Milijanom Brkićem?

Rekao bih da su skinute rukavice. To je krajnje netaktično za nekoga tko je bio toliko godina u diplomaciji. Nervozna reakcija. Milijan Brkić zna da je on posljednji iz tog kruga koji bi trebao biti eliminiran, gdje Andrej Plenković želi očistiti stranku i želi imati svoju stranku. Milijan Brkić je lukavo reagirao, rekavši "o stranci ću u stranci". Plenković se ili navukao ili je toliko nervozan pa je išao reagirati na neimenovane izvore. Svi znamo da listu slaže predsjednik stranke, a onda dobije politički blagoslov stranke. Svi su oni dignuli ruku. Svi su imali neku kalkulaciju, mislili su bit će dobro. Ovo je za HDZ poraz, a mislim da će u danima koji dolaze, s obzirom na ovakvu retoriku, Plenković još žešće krenuti na Brkića.

Andrej Plenković kaže da su ovu listu svi u stranci jednoglasno podržali, nisu li onda oni koji ga sada na stranačkim sastancima kritiziraju licemjeri?

Djelomice, ali politika nije baš tako savršen posao. Plenković je od početka do kraja bio uključen u EU izbore, čak je i u spotovima glumio. Možda je nešto trebao naučiti od Davora Bernardića, koji je na listu stavio neke svoje protivnike, one koji su tražili njegovu smjenu, primjerice Biljanu Borzan i Joška Klisovića. Davor Bernardić je to napravio. Ne mogu shvatiti da na listi HDZ-a nije bilo mjesta za Davora Ivu Stiera ili za gospodina Kovača. U konačnici, svi oni kada odu u Bruxelles, ne mogu rovariti protiv onih u Zagrebu, odnosno protiv Plenkovića. Plenković sam zna, na svom primjeru, da iz Bruxellesa nije mogao rovariti protiv Karamarka, a Karamarko je Plenkovića stavio na listu, iako Plenković Karamarku sigurno nije bio prvi izbor.

Koliko loš rezultat HDZ-a, ali i objava Mislava Kolakušića da ide u predsjedničku utrku komplicira sada i predsjednici Republike utrku za drugi mandat?

To je novo dijeljenje karata. HDZ sada više nema pobjednički mentalitet, nije to više stranka u kojoj se slave pobjede, već se i porazi čekaju. Predsjednica je sebe vezala uz HDZ, odrekla se desnice, desno krilo traži još svog kandidata, a ona se tom desnom krilu više ne može pridružiti. HDZ-ova kampanja izrodila je Kolakušića. Ako krene populistički protiv Kolakušića tu će isto izgubiti. Našla se sada u situaciji gdje ovisi o HDZ-u, financijski, politički i logistički. Ona je kandidat stranke na vlasti. Još čekamo Milanovića da se izjasni. To će biti jedna vrlo vatrena kampanja, gdje su sve karte na stolu, ako se svi akteri spominjani do sada uključe u to. Krajnje je vrijeme je da se i Milanović izjasni, ide, ili ne ide, a ova kampanja jetija, svi smo čuli, nismo ga vidjeli, krajnje je vrijeme da završi. I kod Predsjednice, također.

