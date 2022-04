Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova, komentirao je pravomoćnu presudu Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske u slučaju malene Madine Hussiny. CMS traži njegovu ostavku, ali i drugih čelnih ljudi u MUP-u.

Centar za mirovne studije zatražio je hitnu smjenu vrha Ministarstva unutarnjih poslova nakon objave odluke Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava, koje je odbilo zahtjev Republike Hrvatske za ponovnim razmatranjem slučaja obitelji malene Madine Hussiny.

Prošle godine su Madina Hussiny i njezina obitelj od najvišeg suda za ljudska prava priznati kao žrtve nezakonitog protjerivanja koje je izvršila Republika Hrvatska i koje je za posljedicu imalo gubitak života šestogodišnje djevojčice 21. studenog 2017. godine.

"Vlada Republike Hrvatske i premijer Andrej Plenković nakon ove snažne i konačne potvrde presude ne mogu više okretati glavu, već moraju hitno smijeniti odgovorne na čelu s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem. Osim žurnog pronalaska i sakncioniranja izravnih počinitelja, ponovno zahtijevamo hitnu smjenu onih koji snose zapovjednu i političku odgovornost, odnosno glavnog ravnatelja policije Nikole Miline te načelnika Uprave za granicu policije i pomoćnika glavnog ravnatelja policije Zorana Ničena, kao i državne tajnice Terezije Gras, uključene u pritiske na branitelje ljudskih prava te blokiranje neovisnih međunarodnih istraga", stoji u priopćenju Centra za mirovne studije.

U Centru kažu kako će hrvatske institucije morati poduzeti konkretne korake da se ovakvo nešto više nikada ne ponovi. "Tražimo od Vlade da donese konkretne mjere kojima će se zaustaviti nezakonita i nasiljna protjerivanja izbjeglica iz Hrvatske, omogućiti učinkovite istrage i sankcioniranje počinitelja te omogućiti puna neovisnost i učinkovitost mehanizma za nadzor rada policije u području migracija i da u donošenje tih mjera uključi odvjetnike i organizacije koje su dovele ovaj slučaj do Europskog suda za ljudska prava te neovisne institucije za ljudska prava", poručuje CMS.

Božinović: Ostavka nije na stolu

Ministar Božinović je, komentirajući presudu, rekao da je odgovornost uvijek u ovakvim slučajevima na sustavu. "Moramo vidjeti koje su to sve stvari koje se mogu i trebaju ispraviti, kako je bilo i u drugim slučajevima. Poanta ovih presuda je da vi popravite sustav i uvijek se ide za time da ono što se nauči kao nedostatak se ispravi, ali kroz određena rješenja", rekao je Božinović.

O ostavci zbog ovog slučaja ministar ne razmišlja. "Ne, ja mogu kao ministar reći da je to tragedija. To se dogodilo na teritoriju druge države... Sud je zaključio to što je zaključio, a mi moramo iznaći rješenja. Moja ostavka nije na stolu", rekao je Božinović.