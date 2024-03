Datum izbora mnoge je zbunio, pitaju se što će biti sa školom i trgovinama: "Pa to će HDZ platiti"

Piše se povijest, ali u njoj najbolji u Hrvatskoj neće sudjelovati. Zbog izbora u srijedu državno natjecanje iz povijesti izgledno će se otkazati. Isto čeka fiziku, likovni, latinski i grčki...



"Radi se negdje oko 400 učenika i toliko mentora koji ih prate. Možda i malo više. Sad naravno da imate tu problem otkazivanje nečega gdje su obavljene sve javne nabave, organizirani smještaji prehrana....", objasnio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs i dodao da će se izgubljeni nastavni dan trebati nadoknaditi.



HDZ iz BiH pita se pak tko će nadoknaditi to što "će značajan broj birača izvan Hrvatske biti zakinut za mogućnost glasovanja".

"Problem je što su izbori u utorak i u srijedu. OK, tamo Ustav kaže datum izbora je neradni dan, proglase neradni dan u Hrvatskoj i to je OK. Kako ćete to raditi u BiH? Jasno je da narod koji izlazi ovdje ne može izlaziti u diplomatskim predstavništivma", komentirao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, koji je još u nedjelju na saboru HDZ-a drugačije govorio.



"Odgovor i vama i svima onima koji slušaju a i njima: Bit će za nas, kao i za vas, kod nas to neradni dan. Samo će kod nas to biti svetkovina!", rekao je u nedjelju.



Treba reći kako glavni izazivač uopće nema listu u 11. izbornoj jedinici i na glasove iz BiH i dijaspore uopće ne računa.



Trgovački lanci nisu 100 posto sigurni da 17. travnja ne smiju raditi, a sve zbog novog zakona o trgovini pa traže hitno očitovanje resornog ministarstva. Srijedom se ostvari i do 10 posto tjednog prometa, pa učinak neradnog dana nije zanemariv. Tko će ga pokriti?



"Pa to će HDZ platiti", komentirao je predsjednik Zoran Milanović, pa dodao:"Tražiš trunku, tražiš forenzički dokaz u oku a ne vidiš balvan u svom oku. Zabranio si rad, kninski balvan ti je u oku. Zabranio si rad nedjeljom. Odnosno izmislio si nekog monstera, frankensteinski sustav koji nitko ne razumije da bi se nekom umilio. Nikome nije jasno zašto je to napravljeno".

Oni koji žele taj dan raditi mogu se prijaviti za članove biračkog odbora. DIP još nije objavio kolike će biti naknade. Lani je na manjinskim izborima naknada za predsjednika i njegova zamjenika bila 60, a za članove 50 eura.

