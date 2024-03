Novci su osigurani

Koliko će stranke potrošiti za kampanju, ali i - odakle im novac? Detalje otrkiva Dnevnik Nove TV

Vlada je u srijedu donijela odluku o financiranju izborne kampanje. One stranke i pojedinci koji izbore saborski mandat ili barem prijeđu izborni prag podijelit će ukupno 2 milijuna i 760 tisuća eura. No, to je tek manji dio troška kampanja. Koliko stranke planiraju potrošiti i odakle im novac, istražio je Marko Biočina.