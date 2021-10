Darko Richter se povukao iz izbora za mjesto ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak. Ostavke je podnijelo i cijelo Upravno vijeće bolnice.

Nesuđeni ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak, Darko Richter, povukao se iz izbora za to mjesto, ali odstupa i cijelo Upravno vijeće bolnice.

"Oni su također dali ostavke. Jesu me izabrali, ali me još nisu instalirali. To se trebalo dogoditi u srijedu. No, predsjednica Sanja Kovaček mi je rekla da nakon ovoga s tim portalom i tim Srbima, ne mogu više izdržati", rekao nam je Richter, dodajući da je on mogao biti maligan i inatiti se pa inzistirati na imenovanju, ali da mu to ne pada na kraj pameti.

Richter kaže da je s Upravnim vijećem imao dobru suradnju iako su se vidjeli jednom ili dvaput, a i da su i s gradske strane bili vrlo kulturni. "Ali onda vidite ove priče s tih portala, vade mi nešto iz konteksta i krivo citiraju", kaže Richter.

A riječ je o snimci s jednog skupa Hrvatske pravoslavne crkve na kojem je on govorio o detaljima iz svoje obitelji. Tako je naveo da se u njegovoj obitelji prenosila izreka njegove prabake: "Ne vjeruj Srbinu".

Richterov tadašnji govor možete pogledati od 2:39 na snimci.

"Ja sam na to ponosan, ona je bila pravoslavka do smrti. Bila je Hrvatica po nacionalnom uvjerenju, ali u to vrijeme je već njezin brat preuzeo srpsku identifikaciju. Stavite stavite se u cipele moje prabake, 1858. kad je bila rođena u Hrvatskoj nije bilo Srba, bilo je pravoslavnih Hrvata. Ona je pred svojim nosom vidjela kako je netko tko je jučer bio pravoslavni Hrvat najednom postajao Srbin", pojasnio nam je Richter kontekst svog tadašnjeg govora.

