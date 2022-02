Bivši ministar Darko Horvat proveo je prvu noć u Remetincu. U subotu navečer mu je, nakon ispitivanja u USKOK-u određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Budući da je Horvat podnio ostavku, istražni zatvor mu nije određen i zbog mogućeg ponavljanja kaznenog djela.

Njegov odvjetnik Vladimir Terešak ipak vjeruje da bi Horvat iz Remetinca mogao izaći i ranije.

"U odnosu na točku 2 više neće moći dolaziti u kontakte s osobama koji su djelatnici ministarstva, te su preostala tri svjedoka za koje USKOK tvrdi da su u osobnim odnosima i prijateljskim odnosima", kazao je Terešak u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Martine Bolšec Oblak.

"Ovisi o taktici USKOK-a, hoće oni razvlačiti ili neće, ali teoretski oni bi mogli ta tri svjedoka ispitati u ponedjeljak, utorak i on bi mogao izaći van, ako će oni to htjeti. Mi ih prisiliti ne možemo, ali bilo bi za očekivati da oni to naprave u naredna dva dana", dodao je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr