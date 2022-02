Darko Horvat u subotu je uhićen i na osobni zahtjev razriješen s dužnosti ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Njegova nekadašnja pomoćnica priznala je krivnju i optužila bivšeg šefa.

Nekadašnja pomoćnica Darka Horvata, dok je još bio ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ana Mandac priznala je krivnju za sudjelovanje u malverzacijama s potporama Ministarstva gospodarstva.

Kako piše Telegram, u iskazu je opisala da su se potpore zapravo dodijeljivale tvrtkama koje nisu ispunjavale uvjete natječaja, to jest nisu ostvarile dovoljan broj bodova na natječaju.

"Nakon što su podijeljena sredstva koja su bila osigurana Darko Horvat mi je rekao da su odobrena i dodatna sredstva. Kazao mi je da je to prilika da namirimo traženja svih onih dužnosnika koji su nas zvali tijekom Programa, a nisu imali dovoljno bodova da dobiju potpore na temelju regularnog natječaja", objasnila je Mandac u iskazu.

Potvrdila je i da su neke firme dobile potpore jer su vlasnici tih tvrtki bili bliski Horvatu.

"Horvat mi je rekao da su dvije firme bile važne tadašnjem potpredsjedniku Vlade Tomislavu Tolušiću", dodala je. Također, potrdila je da su za brojne firme potpore tražili i državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU Velimir Žunac, tadašnja pomoćnica u istom Ministarstvu Katica Mišković, te potpredsjednik Vlade RH Boris Milošević. Milošević je tada bio saborski zastupnik.

Milošević nije bio zadovoljan

"Nakon što je proveden natječaj, Milošević mi je rekao da je premalo njihovih ljudi prošlo, pa je dogovoreno da će nam poslati listu subjekata za koje žele da im se dodjele sredstva. Sjećam se da je poslao listu s 14-15 firmi što sam ja i prenijela Horvatu. No on je rekao da to moraju prepoloviti pa je Milošević dostavio popis sa šest, sedam gospodarskih subjekata koji su u konačnici i dobili potpore", rekla je, prenosi Telegram.

Darko Horvat prevezen u Remetinec: Određen mu je jednomjesečni istražni zatvor

Ovo je jako zanimljivo: Pogledajte što je predsjednik Zoran Milanović rekao o uhićenju ministra Horvata

"Svi su znali da tvrtke nisu ostvarile dovoljan broj bodova. "Svi su znali da će se dodatna sredstva dijeliti bez ikakvog kriterija, odnosno 'po babi i stričevima'".

"Ministra i mene su stručne službe u više navrata upozoravale da je dodjela potpora bez ikakvih kriterija protivna zakonu, no unatoč tome Darko Horvat donio je odluku da se sredstva tako podijele", objasnila je Ana Mandac.