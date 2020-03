Sa samoprozvanim gradonačelnikom svemira, Darijem Juričanom, u Dnevniku Nove TV razgovarala je Sabina Tandara Knezović. Već na početku razgovora kazao je kako on nije najžešći kritičar Milana Bandića već njegov najveći fan. Dotaknuo se i Davora Bernardića, izbora u HDZ-u i koronavirusa.

Nakon dvadeset godina opet se priča o izgradnji stadiona Dinama. Upitali smo Darija Juričana vjeruje li da će se stvarno izgraditi, a on je uvjeren da hoće. "Naravno, Milan Bandić sve obeća i sve da. To je čovjek istine, pravde i svjetla i apsolutno mu vjerujem", tvrdi. Juričan je ranije poslao poruku Davoru Bernardiću kako bi trebao nositi bistu Milana Bandića na Pantovčak. Objasnio je i zašto je to potrebno.

"Zoran Milanović je jedan bezobrazan predsjednik koji je sve biste koje je gore našao makao. Mislim da je to napravio samo da bi bista Milana Bandića napokon zauzela svoje mjesto gore. To je čovjek koji je apsolutno zaslužio da njegova bista bude gore jer je šest puta bio gradonačelnik Zagreba", rekao je.

Objasnio je da bistu mora nositi baš Davor Bernardić, jer je Milan Bandić uveo zagrebački SDP u 21. stoljeće, a budući da ga je on naslijedio, radi se o odnosu učenika i učitelja. "To tako mora biti. Bernardiću bi se napokon moralo dozvoliti da dođe na Pantovčak budući da mu se nije dalo ni da dođe na inauguraciju tako da je to prilika da vidi Pantovčak", rekao je.

Milan Bandić mu je vječna inspiracija

Dario Juričan objašnjava kako će mu zagrebački gradonačelnik biti na piku do lipnja 2021. jer su tada lokalni izbori i tu je jedina varijanta da ga se pošalje u zasluženu mirovinu. Iako se on sam neće kandidirati za mjesto gradonačelnika Zagreba, dat će, kako tvrdi, veliku podršku Davoru Bernardiću da bude i premijer i gradonačelnik, kako i želi.

„Davor Bernardić je jedan neprepoznati genije i želim mu pomoći da njegova genijalnost još više dolazi do izražaja“, zaključio je.

Opovrgnuo je kako mu je krajnji cilj smjena Milana Bandića, već ga želi poslati u zasluženu mirovinu. „Ja želim da on napokon dobije jedan trg u Zagrebu i mislim kako je on otac jezera Bundek i kako bi se ono moralo preimenovati u Bandek da se tom velikanu da zadovoljština. Jedan trg i jezero“, dodaje.

"Nisam znao da majstor ima kuhinju od 50 tisuća eura"

Nije mu promakao ni gradonačelnikov pas na dizajnerskoj dekici. On je time bio oduševljen jer to samo, kako tvrdi, dokazuje da je gradonačelnik promotor dizajnerskih marki i kuhinja.

„Ali nije samo to. On je prijatelj Hermesa i Armanija. Osim što je u Bužanovoj skrivao tri stana, tamo je skrivao i malo vise stavljao Armanija. Nisam znao da ima tu kuhinju. Evo kajem se. Hrvatski narode oprosti. Nisam znao da majstor ima kuhinju od 50 000 eura koliko košta jedan omanji stančić. Dakle gradonačelnik je postavio jedan novi standard“, ispričao se Juričan Hrvatima.

Bandić to nije demantirao te je novinarki na pitanje rekao da su to njene tlapnje. Juričan snima i novi late night show. Jedan je bio u Dubravi, a sada će biti u Sesvetama. Grradonačelnik svemira jako je inovativan u svojim javnim nastupima. Tako ispovijeda ljude i nudi im kavijare.

„Pa vidio sam da je janjetina dobro prošla pa smo digli malo ljestvicu s kavijarom u Dubravi. Imam mobilnu ispovjedaonicu i želim slušat ljude što mi imaju za ispovjediti. Mislim da nam u gradu fali jedan ispovjedaonik koji ce dat ljudima šansu da kažu svoje grijehe“, rekao je Juričan.

Izbori u HDZ-u po Kalmetinom poučku

Komentirajući unutarstranačke izbore u HDZ-u podsjetio je kako ima jedan poučak o tome kojega je izveo novinar Ante Tomić.

„Zove se Kalmetin poučak. Za koga će bit Kalmeta, taj pobjeđuje. Budući da se Kalmeta odredio za Plenkovića, ne sumnjam u to“, objašnjava.

Za kraj je dodao kako je kukavica kada je u pitanju koronavirus te kako je gradonačelnik svemira koji se boji virusa. „Mogu bit i onaj drugi koji pere ruke u pepelu, tako da bolje da priznam da sam kukavica, nego da budem fejker“, zaključio je Juričan.

