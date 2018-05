Darinko Kosor (HSLS) predsjednik saborskog odbora za gospodarstvo otkrio je da je DORH zatražio dokumentaciju o saslušanju Martine Dalić, bivše potpredsjednice Vlade, vezano uz Agrokor. S njim je za Dnevnik Nove TV razgovarao Mislav Bago.

Što su to tražili DORH i policija?



DORH je od tajništva Sabora su tražili zapisnike s naše dvije sjednice, što točno traže to znaju institucije. Mogu samo reći da su počeli raditi svoj posao.



Jesu li specificirali osobe ili što traže? Na oba sastanka bili su Martina Dalić i Ante Ramljak.



Specifikaciju nisam vidio, mislim da je nisu nisu specificirali imenom i prezimenom, ali tražili su zapisnike s dvije tematske sjednice, na kojima se raspravljalo o Agrokoru.

Znači da prikupljaju dokumentaciju i od ostalih institucija?

Vjerojatno. Ja to ne znam. Ponovit ću da sam prošlog tjedna tražio da institucije rade svoj posao, a ovo to potvrđuje.

Znate da političari ne bi smjeli davati takve izjave. Jer se to može smatrati pritiskom na DORH. Ne mogu se ne prisjetiti da je ovo već dobro viđena matrica - netko odstupi, a onda DORH drugi dan počne skupljati dokaze.



Ne želim izlaziti s imenima jer to nije moj posao niti posao političara. Matrica je takva kakva je. Mi ne možemo utjecati na nezavisne institucije. Ali dragom mi je da rade svoj posao, jer je to u interesu građana.

Premijer je dosta samouvjeren da je nagodba završena. Da li vi mislite da je sve riješeno i da nagodba ne može pasti?

Mislim da nije sve riješeno. Nagodba ne ovisi ni o gospođi Dalić ni o meni već o vjerovnicima. A postoje neki vjerovnici, čuli smo to danas na sastanku, koji bi rađe da Agrokor ode u stečaj jer vide veću koristi od sebe nego da dođe do nagodbe.

Poznato je da Trgovački sud ima zaprimljeno od Agrama, Adrisa i Franka zahtjeve da se sruši vjerovničko vijeće. Koliko je to opasno?

Naveli ste neke vjerovnike, ponavljam, vjerovnici mogu srušiti nagodbu i pomoći da dođe do nagodbe. Nadam se da će biti zdrave pameti da do nagodbe dođe jer o tome ovisi dosta u hrvatskom gospodarstvu. Ali postoje neki vjerovnici koji vide veći interes za sebe u stečaju nego da do nagodbe dođe.

Što bi to značilo ekonomski i politički da nagodba 10. srpnja ne prođe?

Bila bi to gospodarska katastrofa i za Agrokor i vjerovnike. Išlo bi se u klasični stečaj. Još uvijek živim u nadi da će doći do nagodbe 10. srpnja.

A politička šteta?

Politička je manja, odnosi se na političare koji čine većinu u Saboru, ali gospodarska bi bila puno veća. Sad otvaram tu temu, 60 dana je do nagodbe i moramo sad počet pričat o tome, a ne početkom sedmog mjeseca.

Premijer Plenković je dao do znanja da će nagodba idućeg tjedna biti puštena na Trgovački sud i onda je sve u rukama suda. I Visoki trgovački sud već ima zaprimljene neke žalbe.