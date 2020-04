Sjeverni toranj zagrebačke katedrale, teško oštećen u potresu, uklonit će se u petak. Odlučeno je tako nakon pregleda statičara u četvrtak ujutro.

Svi pripremni radovi, su dovršeni, ali ovaj vrlo opasan i kompleksan zahvat, danas zbog metereoloških, ali i sigurnosnih razloga nije bio moguć.

Vrh tornja omotan je kako krhotine od eksplozije pomoću koje će se ukloniti, ne bi nešto oštetile ili nekoga ozlijedile. Statičari su jutros obavili unutarnji pregled i donijeli konačnu odluku - toranj se uklanja sutra.

Sve u promjeru 120 metara od katedrale bit će evakuirano. Prostor će osiguravati vojska, policija i vatrogasci. Riječ je o osjetljivom i vrlo opasnom zahvatu, a najmanja pogreška može biti kobna.

Više o tom opasnom zahvatu u Dnevniku Nove TV kazao je gost Damir Foretić, glavni projektant obnove katedrale. Kako je kazao, izvršene su sve pripreme.

Na rušenju tornja rade stručnjaci

"Dogovori, razgovori, razna mišljenja, zauzet je konačan stav i donesena je odluka da se sutra ide u skidanje. Točno kada - ne znamo jer imamo još neke predradnje za napraviti", kazao je i dodao da se nada kako će radnike koji će biti prisutni poslužiti i vrijeme.

"Svi koji rade su profesionalni u svojem poslu, počevši od skelara, tesara i svih nas ostalih, uključenih alpinista i Hrvatske vojske", naveo je Foretić.

120-metarskom dizalicom upravljat će jedan čovjek. "On je upoznat sa svim, bio je tu u svim pripremama s nama, bio je i na pokusnom opaljenju kad smo radili rezanje čeličnog užeta. Svakome je to od nas nešto novo, nešto što radimo prvi put, nije to nešto što se radi svaki dan niti uobičajeni zadaci koje radimo", objasnio je.

Opis rušenja tornja

Uz deset vojnika, na terenu će biti brojni radnici. "Bit će nas 15 do 20 unutra, u tim svim vezama, što se tiče tog trenutka jer moramo raditi pripreme. Četiri su alpinista, oni moraju zadnji pokopčati sve sajle, drugi će biti već na mjestima gdje će se pripremati opaljenje i čim budemo imali sigurnost da smo sve pripremili, bit će dizanje tog tornja", kazao je.

"S osam sajli će se dizati toranj koji će biti s četiri gurtne vezan i to će se nategnuti na dvadesetak tona tereta. To dizalica diže i u tom trenutku se daje zapovijed o kontroliranoj eksploziji. Ta eksplozija neće biti ništa strašno ni fascinantno. Težina tornja je otprilike 23 tone, ali dizaličar kad se spusti, imat će točnu težinu. On ima na svojim instrumentima točnu težinu predmeta koji spušta.", objasnio je Foretić.

Vjetar ne bi trebao biti problem

Kako je naveo, neće smetati niti najavljeni vjetar. "To za ovu veliku rešetkastu dizalicu ne bi trebao biti problem, ona ima toleranciju na vjetar brzine 10m/s", kazao je i dodao da dizalica ima senzore na vrhu koji joj blokiraju rad komandi ukoliko je vjetar jači od toga.

Zona zaštite sutra bit će 120 metara od dizalice i 75 metara u krugu oko tornja. U tom području bit će zabranjeno svako kretanje građana.

