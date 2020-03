Svi vi koji ste dužni podnijeti godišnju poreznu prijavu, to možete napraviti još samo danas. Zbog toga će produženo raditi Porezna uprava i njezini područni uredi.

Većina građana nema obvezu prijave poreza jer za njih to automatizmom odrađuju poslodavci, odnosno Porezna uprava uvidom u poreznu karticu.

"Predaju sada svi oni koji vode poslovne knjige na način propisan za samostalne djelatnosti, to su zanimanja koja su registrirana prema zakonu o obrtu, slobodna zanimanja i poljoprivrednici, odvjetnici, općenito svi obrtnici, ugostitelji i trgovci", tvrdi porezna stručnjakinja Anja Božina.

Nedjelja je rezervirana za igru s unukom jer poreznu prijavu pomorac Vjeran Jerković predao je na vrijeme. Prije mjesec dana vratio se s broda i državi prijavio obavljeni posao. "Vrlo jednostavno, kupiš papir, poreznu prijavu, ispuniš pet, šest podataka. Ime, prezime, OIB i potpis i to je to", objašnjava. Njegovo zanimanje porez za cijelu godinu plaća odjednom.

"Plaćamo paušalno. u prvi mjesec ti dolazi sa porezne uprave koliko si dužan platit mjesečno, ako nisi na brodu ne plaćaš ništa, nego samo za onaj period koji se nalaziš na brodu", dodaje Vjeran.

Kako predati poreznu prijavu?

Svi vi koji još niste, poreznu prijavu možete podnijeti još danas i to kroz sustav e-porezne, ili ako želite možete fizički doći u Poreznu upravu ili u neku od njenih područnih ispostava, koje će danas raditi produženo, do 19 sati. A ako niti do tada ne stignete u Poreznu upravu, još uvijek nije kasno za prijavu. Preporučenom poštom možete je poslati do ponoći.

Prema dosadašnjoj praksi, prve isplate preplaćenog poreza građani mogu očekivati na ljeto. Prošle godine država je građanima vratila milijardu i 600 tisuća kuna, a isplate su krenule u kolovozu.

