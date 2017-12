Uoči nadolazećih blagdana iz udruge "U ime obitelji" stiže inicijativa za zabranu rada nedjeljom. Taj dan, kažu, mora biti dan za obitelj, a radnici bi sami trebali odlučivati o tome žele li raditi nedjeljom.

Sindikati ih u toj ideji podržavaju, a poslodavci uvjeravaju da je rad nedjeljom u većini slučajeva odgovarajuće plaćen.

Do polovice siječnja za Tomislava nema odmora. Nedjelje, blagdani - za njega je sve radno, no i plaća je veća.

"Nedjelja 50 posto gore satnica, tako da ajmo reć satnica je oko 20, 25 kuna, kako se dogovori, znači ispadne te na kraju oko 35 do 40 kuna sat“, kaže Tomislav Capek, jedan od radnika na Adventu u Zagrebu.

Radio je i na poslovima gdje mu nedjelje nisu bile dodatno plaćene.

"Dosta poslodavaca privatnih iskorištava to, jer mislim da bi se to trebalo bolje regulirati, baš ugovor i kod privatnih firmi i svega, tako da mislim da bi se to trebalo bolje urediti, da se ne iskorištavaju mladi i studenti pogotovo", kaže Capek.

Veće plaće za rad nedjeljom

Prema podacima udruge "U ime obitelji", 180.000 radnika u Hrvatskoj za blagdane neće raditi. Udruga traži zabranu rada nedjeljom i veće plaće ako se radnik ipak odluči raditi.

"Tražimo da bude minimalno 50 posto veća plaća ako se radnik odluči raditi nedjeljom, to bi bilo jedno rješenje kojim se trenutačno, izmjenama zakona o radu, može poboljšati položaj radnika", kaže Ivan Munjin iz udruge U ime obitelji:

Zaposleni u trgovinama, smatraju, trebali bi sami odlučivati o tome žele li raditi nedjeljom ili ne. Ove nedjelje, na Badnjak, većina trgovina ipak će raditi, ali skraćeno.

"Nepotrebno da trgovine rade nedjeljom"

"Doista je potpuno nepotrebno da trgovine rade nedjeljom. Nisu radile ni prije 27, 28 godina. Jasno je da ljudi sve što bi kupili nedjeljom mogu kupiti i neke druge dane“ kaže Krešimir Sever, Nezavisni hrvatski sindikati.

Hrvatski poslodavci, ističu njihovi predstavnici, uglavnom adekvatno isplaćuju rad nedjeljom, odnosno, satnice se uvećavaju.

"Tu su naravno brojke od 20, 30 do 50 posto. Postoji različita praksa, različite mogućnosti. zakonom regulirati takvu stvar je vrlo teško jer se naravno tržište mijenja, pa vam ostaje stara odredba koja može biti čak i u štetu radnika", kaže Davor Majetić, Hrvatska udruga poslodavaca.

A koliko će se plaćati rad nedjeljom i hoće li se zabraniti, nešto je čime se loptaju Ministarstva rada i gospodarstva. Naime, ne mogu se dogovoriti u čijoj je nadležnosti rad nedjeljom u trgovinama, pa nema ni odgovora hoće li biti kakvih promjena po tom pitanju u idućoj godini.

Tek rijetke trgovine otvorene na Božić i Štefanje

Na Badnjak većina trgovina i trgovačkih centara radi skraćeno, ali na Božić i Svetog Stjepana neće se raditi, tek će u rijetkim slučajevima trgovine biti otvorene po nedjeljnom radnom vremenu. Inače, radnici imaju pravo na povećanje naknade za rad nedjeljom i blagdanom, ali zakonom nije definiran minimalan iznos tog povećanja, tako da u praksi poslodavci mogu radnicima doslovno za kunu primjerice povećati naknadu za rad nedjeljom.

Hrvatska je dva puta donosila zakon o zabrani rada nedjeljom, no oba su pala na Ustavnom sudu.

S druge strane, Njemačka zabranu rada nedjeljom ima već pola stoljeća, a ako trgovine nedjeljom žele raditi primjerice na Malti, njihovi vlasnici moraju odabrati bilo koji drugi dan u sljedećm tjednu kada će biti zatvorene. U suprotnom, ako žele raditi svih 7 dana u tjednu, državi tjedno moraju plaćati 5.000 kuna naknade.

