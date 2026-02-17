Mrak-Taritaš: "Premijer ga tretira kao dvogodišnjaka koji izgovara prostote"

Snimka na kojoj se vidi da Josip Dabro, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, pjeva pjesmu u kojoj veličaa ustaškog poglavnika Antu Pavelića bila je u utorak tema slobodnih govora dijela zastupnika.

Anka Mrak-Taritaš (GLAS) osudila je reakciju hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, a Dragana Jeckov (SDSS) poručila da se relativiziranjem prošlosti ne mijenjaju činjenice.

"Više nismo u fazi u kojoj Andrej Plenković relativizira ustaštvo, sad smo u fazi u kojoj ga otvoreno slavi i veliča, ili barem u većini drži one koji to otvoreno rade da bi ostali na vlasti", rekla je Mrak-Taritaš u iznošenju stajališta u ime Kluba HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a.

"Premijer prema Dabri kao prema dvogodišnjaku"

Umjesto da Dabru izbaci iz većine ili zamoli tajnicu da napiše ostavke ministrima koji nisu osudili Dabrino pjevanje, premijer Plenković će tražiti od Dabre da to više ne radi, istaknula je Mrak-Taritaš.

"Kao da je u pitanju dvogodišnjak koji izgovara prostote, a ne sramotno veličanje koljača i zločinca iz usta saborskog zastupnika i bivšeg ministra", poručila je.

Mrak-Taritaš kritizirala je i HSLS, pitajući se gdje su bili dosad, gdje su bili kada su potpredsjednik Vlade i neki ministri vikali "Za dom spremni" na Thompsonovom koncertu. Upitala je i što o promoviranju ustaštva i prijetnjama srpskoj manjini misle manjinski zastupnici koji su dio saborske većine.

Dragana Jeckov u ime Kluba SDSS-a kazala je da se u vrijeme poklada u Slavoniji i Srijemu ravnica pretvori u pozornicu.

"To je vrijeme kada se seoske hrabriše, uz pokoju čašicu više, naoružani šeširom, ohrabre i zapjevaju o nekoj istini, s maskom ili bez maske, ali sa saborskim imunitetom", rekla je.

"A pjevanje je takvo da treba imati aromu suhomesnatog patriotizma i u pravilu se pjeva iz petnih žila kako bi se čulo do zadnje šupe. Tambura u tim danima postaje najbolja violina i prati se zvonka pjesma koja ima sve elemente, od bećarskog nadmetanja do revizije povijesti", dodala je Jeckov.

U toj šarenoj kulisi, nastavila je, "pojavi se lokalni bećar i zapjeva o kolaboracionistu nad kolaboracionistima u tonalitetu kao da je ispao iz 1941. godine".

"Ovaj iz grobnice od zlata predao je komad domovine, a onda nakon više desetljeća o tome pjevaš kao u herojskoj baladi. To je kao da zapališ svoju kuću pa napišeš sonet o toplini svog ognjišta", ustvrdila je Jeckov.

Zastupnica SDSS-a poručila je da se relativiziranjem prošlosti ne mijenjaju činjenice, dodavši kako je lakše pjevati o takozvanim velikim vođama nego u praznim slavonskim i srijemskim selima.

Grmoja: Nema razlike između vladajućih i oporbe

Mostovac Nikola Grmoja u slobodnom je govoru ustvrdio da nema nikakve razlike između vladajućih i lijeve oporbe jer su i HDZ i SDP i Možemo! odbili dati potpise za Mostovu inicijativu ustavne zaštite gotovine kao sredstva plaćanja.

Kao sljedeći mogući korak Grmoja je najavio prikupljanje potpisa za referendum, no ističe da neće žuriti jer žele biti sigurni da će uspjeti. Pozvao je sve zainteresirane da im se pridruže i jave za volontiranje.