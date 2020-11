Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić izjavio je u četvrtak da interpelacija o radu Vlade u vezi s projektom Krš-Pađene oporbi neće poći za rukom te istaknuo da nema nikakav argument za interpelaciju jer se sve radilo zakonito.

"Sva postupanja Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2017., na što se oporba poziva u interpelaciji bile su u skladu sa zakonom", poručio je Ćorić nakon što je na sjednici Vlada predložila Hrvatskome saboru da odbije interpelaciju o njezinu radu u vezi s projektom vjetroelektrane Krš-Pađene.

Interpelaciju je podnio Klub zastupnika Domovinskog pokreta te oporbenih zastupnika u Hrvatskom saboru.

Komentirajući interpelaciju, ali i prijedlog oporbe za njegovim opozivom, Ćorić je kazao da je Vlada već navikla na "igru koju opozicija igra već nekoliko godina" jer su u proteklom mandatu već imali pokušaja obaranja Vlade odnosno niza ministara.

Ustvrdio je kako već četiri godine daje sve od sebe da resori kojima upravlja odrade najbolji mogući posao.

"Učinci moga rada vidljivi su na svakom koraku, od zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, energetike, možemo nabrajati koliko god želite. Na kraju krajeva, ne bježim od rasprave od bilo kojeg od tih dijelova", poručio je Ćorić.

Najavio je da će Vlada na saborskoj raspravi inzistirati na pojašnjavanju postupaka Ministarstva zaštite okoliša i energetike iz 2017. u vezi s projektom Krš-Pađene.

Ministar smatra da ne šteti reputaciji Vlade. "Da mislim da štetim, ne bih danas bio ovdje", ustvrdio je Ćorić.

Izrazio je sigurnost da će premijer Andrej Plenković, ako u bilo kojem trenutku osjeti da on kao ministar šteti radu Vlade, djelovati i to mu dati do znanja.

Vlada je u četvrtak u petom krugu porezne reforme predložila izmjene Zakona o porezu na dohodak. Predloženo smanjenje poreza na dohodak kritizirala je ranije saborska oporba istaknuvši da najviše rasterećuje one s najvećim primanjima.

Ćorić je ponovio kako se niža porezna stopa smanjuje s 24 na 20 posto, a viša s 36 na 30 posto. To automatski, kazao je, donosi povećanja prihoda radnika u različitim poreznim razredima, odnosno, to u pravilu donosi veće porezno rasterećenje kod viših razreda oporezivanja.

Oporba donijela dvije nove inicijative prema većini: Traže smjenu ministra Ćorića i interpelaciju rada Vlade

CEMP: ''Taj projekt je pravi primjer kako se opstruiraju vrijedne investicije"; Generali osiguranje demantira sve navode

"Ovakvo smanjenje samo po sebi rasterećuje različite skupine i to je nešto od čega se ne može pobjeći", poručio je.

Kazao je i kako bi volio da je oporba, s koje god strane dolazili takvi komentari, prije mandata ove Vlade, utjecala na smanjenje porezne presije, odnosno smanjenja poreza na dohodak. Ustvrdio je kako se ne sjeća da je to bilo tako.

Podsjetio je i da je Vlada u proteklih nekoliko godina utjecala na porezno rasterećenje i onih koji imaju primanja iz nižih poreznih razreda, povećanjem poreznog odbitka odnosno onog dijela primanja koji se uopće ne oporezuje.