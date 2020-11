Održan je sastanak međuresorne skupine za praćenje bespovratnih sredstva Europske unije za financiranje obnove. Ministar Horvat rekao je da će cjelovita obnova početi u rano proljeće.

Ministar Darko Horvat na sastanku međuresorne skupine za praćenje bespovratnih sredstava Europske unije rekao je kako će obnova Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije krenuti tek na proljeće.

Cijeli iznos od 683 milijuna i 700 tisuća eura, trebao bi stići u proračun do kraja godine. Kada sjedne na račun, Hrvatska ima rok od osamnaest mjeseci u kojem mora opravdati iznos potrošenih sredstava.

„Sve ove imputacije i svi ovi zli jezici koji nam imputiraju da sve ovo dugo traje je ustvari jedno veliko neznanje. Obnova je krenula dan nakon što se potres dogodio, dakle mi smo iz državnog proračuna već dali gotovo osamdeset milijuna kuna zahtjeva onoga što je već napravljeno i realizirano“, poručio je ministar.

Isto tako, dodao je, od oko 130 objekata u sustavu školstva, 119 ih je konstrukcijski obnovljeno. "Izvjesni broj projekata je u završnoj fazi i s njima ćemo započeti“, istaknuo je.

Za funkcionalnost Fonda iz državnih limita za sljedeću godinu pribavili su više od 250 milijuna kuna. Horvat tvrdi da u ovom trenutku imamo osigurani novac za organizirani pristup obnovi Zagreba i dvije županije i u 2021., 2022., 2023. godini.

Kako do europskog novca?

Ostatak europskog novca stiže kada prođe trijaža i dogovor između Europske komisije, Parlamenta i Vijeća. Što se tiče procedure, sada moraju ustrojiti upravljačku, provedbenu i revizijsku arhitekturu, kako bi postojao nadzor nad trošenjem novca. Rok do kojeg se to mora napraviti je 15. studenog, a Horvat je najavio da će do sjednice Vlade sljedećeg četvrtka imati definiranu odluku.

Upravljačko tijelo su oformili, a na toj sjednici Vlade završit će i odrediti cjelokupnu arhitekturu te po resorima definirati provedbena tijela. Nakon sjednice Vlade dokumentacija će krenuti prema Bruxellesu, a verifikaciju ili potrebne korekcije dobit će brzo, što znači da će s 1. prosincem imati formalnu odluku.

Nakon toga ide uplata u državni proračun, a zatim će ministar financija po resorima raspodijeliti iznos od 5,1 milijardi kuna za sanaciju.

"Mi smo u dnevnoj korespondenciji s kolegama iz Europske komisije te dobivamo točne upute po kojima ćemo moći trošiti novac. Pravilnik koji smo danas uputili prema Narodnim novinama skraćuje procedure, odnosno definira novi zakonodavni okvir unutar kojeg će se projektirati, ugovarati i vršiti realizacija projekata", rekao je Horvat.

Vlada je na nedavnoj sjednici dala suglasnost na osnivanje Fonda, a za privremenog ravnatelja Fonda imenovala Damira Vanđelića. Premijer Andrej Plenković rekao je da potpisivanje ugovora o osnivanju Fonda označava formalni početak obnove Zagreba nakon potresa 22. ožujka.