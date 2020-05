Završetak zasjedanja Hrvatskog sabora prije raspuštanja obilježio je sukob Gordana Marasa i Gordana Jandrokovića. Sve je počelo Marasovim odbijanjem da prestane govoriti i nakon što mu je oduzeta riječ, nakon čega je pred govornicu stigao s transparentom, a Jandrokoviću je poklonio kacigu uz opasku: "Čujem da ste alpinist."

"Evo kaciga, kad idete doma da budete sigurni. A čujem da ste alpinist", rekao je SDP-ov zastupnik Gordan Maras predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću nakon što mu je ovaj oduzeo riječ.

Maras se kacigom referirao na izjave predsjednika SDP-a Davora Bernardića, koji je Jandrokovića nedavno javno nazvao Plenkovićevim rektalnim alpinistom.

"Jednako ste nepristojni kao i vaš predsjednik. Molim vas da se maknete na svoje mjesto", poručio mu je Jandroković.

No Maras ga nije imao namjeru poslušati, već je stao pred saborsku govornicu i razvio transparent: "Izdali ste Zagreb, nemamo sinkopu, promjena dolazi!!!"

Jandroković je i dalje pokušavao ostati smiren, pa je Marasa upitao što zapravo želi. "Želim da donesete zakon o obnovi Zagreba. Jel vam sad jasno što želim?", uzvratio mu je Maras.

"Ajde, nemojte se derati, sjednite na mjesto. Nećete? A onda ćemo mi glasovati, a vi tu stojte... Stalker, ajde, dajte se maknite, kolega Maras. Pa, moramo raditi. Izvolite sjesti. Vi ste cijelo vrijeme tu u fotelji. Danas je zadnji dan saziva ovog Sabora. I neću danas nikoga kažnjavati i izbacivati", govorio mu je Jandroković, no Maras nije odustajao.

Njegov performans Jandroković je nazvao neprimjerenim igrokazom. "Mi radimo po određenim pravilima. Maras namjerno izaiziva ne bih li ja pozvao stražu da ga izbaci. A ja mu to neću ovoga puta dati jer je danas zadnji dan i želim da se rastanemo bez obzira na razlike koje između nas postoje. Neću dopustiti da se bilo što dogodi, nego bih htio da lijepo, pristojno, civilizirano odradimo svoj posao i da onda krenemo u kampanju i da svatko dobije glasova koliko zaslužuje", rekao je Jandroković.

Nakon opetovanih molbi da se vrati na mjesto, Jandroković je poručio opoziciji: "Dragi prijatelji, ovo što radite je ispod svake razine."

"Vi meni niste prijatelj", uzvratio je Maras.

Jandroković je tu već počeo gubiti živce. "Recite, gdje vi stanujete? U Novom Zagrebu ili u sjevernom dijelu grada. Jer je to jako važno, vi skrivate gdje stanujete jer ste promijenili boravište, a niste to prijavili u svojoj imovinskoj kartici", rekao je Jandroković, na što je Maras uz začuđeni izraz nekoliko puta upitao: "Što je ovo?"



Iako su i ostali zastupnici dobacivali Jandrokoviću da izbaci Marasa, on je to odbio. "Neću ga izbaciti, ostavit ću ga da ovdje stoji. Zauvijek. Još ću mu i fotelju ovdje donijeti. Apeliram da danas zadnji dan nemamo scene u kojima se iznose saborski zastupnici", rekao je Jandroković.

Uslijedilo je nekoliko povreda poslovnika tijekom kojih je nekoliko zastupnika SDP-a zatražila od Jandrokovića da ne vrijeđa opoziciju te da osigura normalan rad na sjednici.

Sve je u konačnici spasila desetominutna stanka, nakon koje se Maras više nije nalazio pred govornicom s transparentom u rukama.