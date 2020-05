Davor Bernardić komentirao je incident u Okučanima. Gordana Jandrokovića nekoliko puta je nazvao rektalnim alpinistom, a docirao je i novinarima.

Davor Bernardić komentirao je incident u Okučanima, kada je Milanović napustio obilježavanje obljetnice Bljeska zbog HOS-ovih majica.

Rekao je da misli kako je Zoran Milanović ispravno postupio te da se ne može slučajno u državnom protokolu dogoditi ovakva vrsta provokacije.

"Mislim da je svima jasno da iza ove provokacije i u Okučanima, Jasenovcu i Borovom selu, stoji Plenkovićeva kuhinja. Oni žele vratiti desne birače i nemaju odgovor na ovu krizu", rekao je Bernardić.

Kazao je da se u SDP-u klanjaju do poda hrvatskim braniteljima, ali da ustaštvu nema mjesta u javnom prostoru.

"Nećemo se povijati pod HDZ-ovim provokacijama. Ako se Plenković tri dana skriva iza svog rektalnog alpinista gospodina Gordana Jandrokovića, ako tri dana nije rekao što on misli o pozdravu ZDS, vidite i sami da ministar Grlić Radman nije imao komentara, ako se Plenković skriva za Njonje i raznoraznih njonja, dopustite mi da se mi u SDP-u ne skrivamo", rekao je Bernardić.

Dotaknuo se i posla novinara.

"Mi se u SDP-u se nećemo povijati pred onima koji koriste ZDS, kao što to rade Plenković, kao što to radi Njonjo, kao što rade svi njihovi potrčci proizašli iz Ministarstva vanjskih poslva koji se skrivaju pred Bruxellesom i koje biste vi mogli pitati što misle o korištenju pozdrava ZDS. I danas je upravo prilika da ih to pitate. Danas je Dan slobode medija. Ali vi ih to sigurno nećete pitati. Zato jer ih to ne smijete pitati", rekao je šef SDP-a.

Na opasku novinara da ih vrijeđa, Bernardić je odgovorio da to nije istina.

"Ja sam samo rekao da u prošla tri dana to nitko nije pitao predsjednika Vlade. Možda ćete pitati", odgovorio je.

"Ja se ispričavam ako sam nekoga uvrijedio, ali ovo nije bila uvreda. Možda ćete ih pitati. Neka se jasno izjasne. Neka se više ne skrivaju. Jedino po čemu je Plenkovićev rektalni alpinist Njonjo poznat je to što na najbolji mogući i najživlji način prakticira taj rektalni alpinizam kod svakog novog predsjednika HDZ-a“, nastavio je Bernardić u istom tonu.

Na pitanje o Jandrokovićevoj tvrdnji da je Milanović preuzeo vođenje SDP-a, Bernardić je nastavio s uvredama.

"Njonjo kao prvi Plenkoviće rektalni alpinist najbolje govori sam o sebi. On u zadnjem periodu svog političkog djelovanja, uvijek kada to dođe na red, nađe način, kako zauzeti što bolji položaj u lobističkom otvoru novog predsjednika HDZ-a i tamo provesti što duže vremena. On je već četiri puta promijenio stanište tako dan on najbolje govori sam o sebi", zaključio je na kraju konferencije.