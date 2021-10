Dok se gradonačelnik Tomašević bavio Zagrebačkim Holdingom, Holding sam sobom - na naplatu su krenuli stizati neriješeni računi. I to prisilnim putem. U ponedjeljak CIOS Grupa pokreće ovrhu zbog duga od 11 milijuna kuna.

Kaosu u zagrebačkom Holdingu nema kraja. Tvrtka iz CIOS grupe od ponedjeljka pokreće ovršni postupak. Dužni su im 11 milijuna kuna za posao obavljen još u travnju.

''Gradska uprava na sve moguće načine izbjegava poslovnu suradnju s tvrtkama iz C.I.O.S. Grupe te je sasvim jasno i kako princip ponašanja gradskih čelnika slijede i najodgovorniji u Zagrebačkom Holdingu, kojima je, bez obzira na dugovanja još iz travnja, a za uredno izvršene usluge, očito naloženo da se ne obraćaju C.I.O.S. Grupi sa zamolbom za počekom plaćanja'', odgovorili su iz C.I.O.S. Grupe za Dnevnik Nove TV.

Da će problem riješiti, tvrdi zagrebački gradonačelnik, kojeg smo zatekli u medijima nenajavljenom obilasku azila za životinje. ''Vjerujem da će se to sve riješiti, u svakom slučaju računi se moraju plaćati, ali nije tajna da je likvidnost Holdinga i grada otežana'', prokomentirao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Otežana je očigledno i komunikacija. Dnevnik Nove TV u posjedu je dokumenta po kojem je vidljivo da je spomenuta tvrtka od Holdinga tražila plan obročne otplate. ''Očekujemo od vas, kao ugovorne strane, dužnika, da zatražite sastanak ili da se pismeno očitujete i iznesete na koji način i u kojem roku ste u mogućnosti riješiti problem nastalih dugovanja te da nam izdate sredstva osiguranja plaćanja za dospjele, a nepodmirene obaveze'', stoji u dokumentu.

Zagrebački Holding smo pitali jesu li odgovorili na taj upit i ako nisu, zašto nisu. Odgovor ni mi nismo dobili, a gradonačelnik kaže da ne zna i da će nova uprava Holdinga biti u komunikaciji sa svim dobavljačima pa tako i njima, izvijestila je reporterka Petra Buljan u Dnevniku Nove TV.

Trakavica sa zbrinjavanjem glomaznog otpada u Zagrebu se nastavlja: Iz Pripuzove tvrtke objavili - "Ne namjeravamo potpisivati okvirni sporazum"

Pripuzova tvrtka poručila Tomaševiću da prestanu s izjavama o netransparentnom poslovanju: ''Spremni smo na raskid važećih ugovora. Ako to ne želite..."

Nova uprava tek treba biti kompletirana. Nedostaje osoba koja će se baviti - baš financijama. Ni zagrebački SDP ni HDZ danas za kamere nisu imali vremena. Za MOST situacija je jasna. ''Ugovori su jasni, fakture su jasne, obveze grada Zagreba su jasne i to je sve trebalo ukalkulirati prilikom preuzimanja grada Zgareba. U tom smislu poduzeća će biti u pravu i to će biti dodatan dug koji će onda grad Zagreb trebati isplatiti poduzetnicima'', ističe Zvonimir Troskot.

A grad Zagreb ne troši svoj novac već novac svojih građana - poreznih obveznika.



