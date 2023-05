Uzgajivači hrvatskih trešanja najavljuju cijene od 15 eura za kilogram zbog šteta od kiše. Ipak, nešto se događa s potražnjom, pa je cijena prvih trešanja od prošlog ponedjeljka s 28 eura u ponedjeljak pala na 5 eura.

Rane trešnje su se raspukle. U Istri, u Dalmaciji, na kontinentu – trule trešnje. "Jedno dvije tone po sadašnjim veleprodajnim cijenama 14 do 16 tisuća eura", rekao je uzgajivač Zlatan Kljaković Gašpić iz Zagreba.

Renata Bertoša kaže: "Štete se zbrajaju do 50% uroda, ona je trebala ove godine biti 5 do 6 eura po kilogramu, hoće li to tako biti, vidjet ćemo kako će vrijeme nastaviti i kakva bude potražnja."

"Trešnja će ove godine biti skupa, ako vam je sad u Sloveniji jagoda 10 eura onda će trešnja biti 30, 50% skuplja, zbog cijene berbe", kaže Zlatan.

Novinarka Dnevnika Nove TV Barbara Golja ga je pitala hoće li to građanima biti preskupo: "Ha prodat će se, netko može to platiti. Ništa prodat će se, varate se."

Ne varamo se, potražnja je na splitskom pazaru baš onakva kakva i treba biti. Prodavačica Janja iz Splita je rekla: "Cijene su danas totalno pale ne možeš ih prodati. Snizila sam cijenu, ali ništa". Zato bi se kupci mogli dogovarati s proizvođačima i zaobići prekupce.

Zlatan poručuje: "Pa neka ljudi dođu tu kupiti trešnje pa će proći jeftinije". U redu je dok kupac ne kaže da je i njemu previše kiše.

"Nisu toliko ni zrele, još nema sunca, još nema slatkoće u njima", kaže Janja.

