Prije konzumacije operite ih sodom bikarbonom. Tako - manje više - svaki prodavač na tržnicama savjetuje kupce jagoda. Reporterka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak doznaje kako je voće i povrće tretirano prije berbe i prodaje, a Domagoj Mikić razgovara s Dubravkom Marijom Kreković o kontroli HZJZ-a voća i povrća.

Na zagrebačkom Dolcu jagode su bile - najtraženija roba! "Koji put u supermarketu, ali nisu dobre, na placu su najbolje", kazala je Vida.

A osim u vodi, neki zbog bojazni od ostataka pesticida - jagode peru sodom bikarbonom.

"Ne znam kak bi to izgledalo da jagode se u soda bikarboni, znate kak ona grize", rekla je Vida, a Ivica dodao da je to pomaže ako je jagoda špricana, ali njegove to nisu pa se ne moraju prati niti vodom.

"Gospodin tvrdi da domaće prave jagode ne treba prati niti sa sodom bikarbonom, niti sa soli niti običnom vodom. "Preživjet ćemo valjda", i jesu, kazala je reporterka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak. Stručnjaci tvrde da jagode već dugi niz godina nemaju značajno pojačan rizik.

"Prema broju analiziranih uzoraka zaista nije bilo nekih većih problema. Utvrđeno je i u 2021. i u 2022. bio je po jedan nesukladan uzorak, utvrđeni su ostatci veći od dozvoljenih ali procjenom rizika utvrđeno je također da ti proizvodi nemaju rizik za zdravlje potrošaća", rekla je Iva Pavlinić Prokurica iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

No što u slučaju da se i pojede pretretirana voćka?

"Tu vrlo rijetko možemo očekivati da će doći do akutnoga trovanja, do pojave nekih simptoma trovanja. Često govorimo o nekim kumulirajućim učincima do kojih bi eventualno moglo doći u slučaju dugotrajnoga uzimanja", objasnilo je Aleksandar Mešić s odsjeka za fitomedicinu Agronomskog fakulteta.

Mešić dodaje da problemi nastaju kad se uzgajivači ne pridržavaju propisa: "To znači da koriste ili prekomjernu dozu ili ne poštuju karencu, odnosno period koji mora proći nakon zadnjega tretiranja do berbe."

Pavlinić Prokurica kazala je da bi proizvodi na tržnicama uglavnom trebali biti registrirani i time oni podliježu zakonodavstvu: "Znači prođu edukaciju o uporabi pesticida, da su dužni kupovati pesticide u skladu sa onim šta tretiraju."

I u skladu sa svim odobrenim i dozvoljenim na području europske unije.

Kontrola voća i povrća

Hrvatski zavod za javno zdravstvo gotovo svakodnevno kontrolira voće i povrće. U laboratoriju rade se brojne analize zdravstvene ispravnosti hrane. Analitičari Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uzrokuju hranu koju svakodnevno konzumiramo.

Što se nalazi u hrani i što pronalaze stručnjaci, objasnila je gošća reportera Dnevnika Nove TV Domagoja Mikića, Dubravka Marija Kreković s Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane.

Kreković je komentirala pranje jagoda u sodi bikarboni: "Nema nikakvog smisla. Znanstvena istraživanja nisu ništa pokazala da bi smanjilo količinu pesticida u jagodama", rekla je i dodala da se u ovom slučaju radi o pomodnoj reakciji.

U usporedbi domaćih i uvoznih jagoda, kazala je da za sada nisu imali nesukladnih proizvoda u količini pesticida i neispravnosti, ali je naglasila: "Ono što je za očekivati, kada dobijemo uvozni proizvod na analizu, je da on može biti pod jačim opterećenjem pesticida s obzirom da se on mora tretirati nekim sredstvom za skladištenje - s obzirom da treba doći iz neke druge države."

Što se tiče hrvatskih proizvoda, oni su ujutro ubrani, a popodne kod potrošača pa to nije slučaj kod domaće proizvodnje.

Na pitanje reportera Domagoja Mikića koji je postupak ukoliko hrana nije zdravstveno ispravna, Kreković odgovara: "Imamo dva slučaja. Jedno je kad fizička osoba ili subjekt u poslovanju hranom donese uzorak – mi ga obavještavamo da je uzorak nesukladan, a ta osoba prema pravilima mora proizvod maknuti s tržišta."

Drugi je slučaj kada je uzorak dobiven od inspekcije: "U slučaju da je uzorak nesukladan, Državni inspektorat dalje nastavlja proceduru što znači opoziv proizvoda s tržišta i prekršajne sankcije prema onome tko je stavio proizvod na tržište."

Kreković savjetuje građanima da se od pesticida i teških metala na voću i povrću mogu zaštiti tako da prvo provjere je li sam proizvod zdrav, bez oštećenja i pravilno deklariran, a onda se kod kuće mora oprati i očistiti.

