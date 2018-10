S obzirom na to da su sva liječenja skupa, a hrvatsko zdravstvo grca u dugovima, ministar se dosjetio kako namaknuti novac, od poskupljenja cigareta i alkohola. S prijedlogom nije najsretniji ministar financija.

Skuplje cigarete i žestoka alkoholna pića, to za čak 50 posto u odnosu na sadašnju cijenu, plan je to ministra Kujundžića, koji želi ugraditi u novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. ''Cijeli svijet je prepoznao da visokim cijenama cigareta i alkohola radi se prevencija da mladi ne uđu u svijet alkohola i pušenja, odnosno zla koje je za to vezano. Ja mislim da će se i naša Hrvatska tome priključiti'', smatra ministar zdravstva Milan Kujundžić.

U prijedlogu Zakona, kako je za Dnevnik Nove TV potvrđeno iz Udruge poslodavaca u zdravstvu, stoji da bi proračun HZZO-a na cijenu jednog pakiranja cigareta ili na jednu bocu žestokog alkoholnog pića, uprihodio još 50 posto od te cijene.

Dakle, od kutije cigareta, koja stoji 20 kuna, HZZO-u bi išlo 10 kuna. Za očekivati je da će stoga za toliko porasti cijene cigareta i žestokih pića.

Novim Zakonom predviđeno je i povećanje izdvajanja iz premija obveznog osiguranja automobila s 4 na 7 posto. Taj trošak snose osiguravajuće kuće.

Također, najviši iznos participacija za one koji ne plaćaju dopunsko zdravstveno osiguranje bio bi 4.000 kuna, umjesto dosadašnjih 2.000 kuna. Sve te mjere zdravstvenom proračunu donijele bi dodatne dvije milijarde kuna.

Zakon je prošao radnu skupinu i sada ide na usuglašavanje s Ministarstvom financija. "Nema razloga da to sve tako drugo traje. Ja mislim da bi početkom 2019. taj prijedlog zakona mogao biti u primjeni'', kazao je Dražen Jurković iz Udruge poslodavaca u zdravstvu.

No, pitanje je što će o njemu reći ministar financija Zdravko Marić, koji se otvoreno protivio planu svog kolege Kujundžića. Marić predlaže povećanje zdravstvenih doprinosa za 1,5 posto. Kako je potvrđeno, ni koalicijski partner u Vladi, HNS, nije zadovoljan ovakvim prijedlogom, a oporbeni SDP je bez komentara.

