Na pješačkom prijelazu u Vukovaru, 38-godišnja vozačica udarila je šesnaestogodišnjeg dječaka, a zatim pobjegla dok je dječak, bez svijesti, ostao ležati. Iako je policiji trebalo svega dva i pol sata da pronađe vozačicu, ovaj je slučaj otkrio da upravo tu prometnicu mještani, zbog prečestih nesreća, nazivaju – cestom smrti.

Na savršeno ravnoj cesti kroz Borovo naselje, 38-godišnja vozačica je krenula u obilazak kamiona. Iako je ovdje dopuštena brzina 70 kilometara na sat nerijetko se vozi brže.

16-godišnji dječak, zakoračio je na pješački prijelaz, a vozačica je prekasno zakočila. Nesreća je bila neizbježna. Dječak gubi svijest, a vozačica – bježi s mjesta nesreće.

Dječak je bez svijesti prevezen u bolnicu. "On je naveo kratko da mu se zacrnilo. Dakle, radilo se o prijelomu potkoljenice. On je zbrinut i neće trebati operacija. Pratimo njegovo stanje", rekao je liječnik Nenad Čekić za Dnevnik Nove TV.

A iako je 38-godišnja vozačica napuhala 0,0 i dalje se čeka nalaz krvi i urina. Kazneno je prijavljena za nepružanje pomoći i izazivanje prometne nesreće.

Predviđena kazna za nepružanje pomoći po Hrvatskom zakonu je do jedne godine zatvora. Kada sami prouzročite nesreću i ne pružite pomoć tada je to do tri godine zatvora. A u slučaju naleta vozila na ovog maloljetnika, riječ je upravom o ovoj drugoj kazni.

Novi detalji nesreće u Vukovaru: Vozačica je pretjecala kamion koji je propuštao dječaka i pokosila ga

Mještani su itekako upoznati s ovom cestom. Na istom mjestu prije godinu i pol i na Moniku Buličić je naletio automobil. "Ja se ništa to ne sjećam. Samo sam se jednostavno spustila kao da sam bila gore na nebu. Bol. Teška bol. Jauk."

Metalne konstrukcije umjesto kostiju ruke, i riječi liječnika i danas su podsjetnik na nesreću. "Moramo vam desnu ruku, kaže, kompletno operirati. Od ramena do lakta. Kompletna noga. Kompletna ruka, cijela šaka isto su slomljene", prisjetila se.

Ovaj prizor poprilično je čest na ovoj cest, ali na njoj nisu rijetkost ni dijelovi automobila koje mještani pokazuju. Njima se upalilo crveno svjetlo i traže – semafor.

Nevjerojatan slučaj: Udarila dijete na zebri, izašla iz auta, pomaknula ga i ostavila u nesvijesti

"Križanje je posebno opasno i svako malo se događaju nesreće. Koliko sam čuo, negdje 15-ak. Ovo nazivaju i Cesta smrti. A ovo je prijelaz i za aute i za pješake i bicikle i nema nikakvih uspornika, nema semafora", kaže Zoran Šimunović.

I dok mještani čekaju prometna rješenja, dječak s početka naše priče pušten je na kućnu njegu. U njegovu oporavku pomaže starija sestra koja se o njemu i skrbi, jer su im oba roditelja smrtno stradala, također u prometnoj nesreći.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.