Povodom europskog tjedna mobilnosti, kroz centar Zagreba prošetala je skupina žena i muškaraca okupljenih pod sloganom Nisi sama - hodaj s nama. Riječ je udruzi koja okuplja žene oboljele i liječene od raka. Cilj ove šetnje je osvijestiti važnost kretanja, posebice kod onkoloških bolesnika, jer su istraživanja pokazala kako najmanje pola sata šetnje pomaže i mentalnom i tjelesnom zdravlju. Potporu im je dalo i nekoliko saborskih zastupnika koji su uključeni u nadstranačku inicijativu "Zastupnici u borbi protiv raka".

''Za kretanje nema ograničenja, ljudi često nalaze izgovore zašto se ne mogu kretati. To je posebice važno za onkološke bolesnike. Kad sam se ja liječila doktorica me je upozoravala da se krećem jer je statistika pokazala da oni koji se kreću imaju veću stopu preživljavanja'', istaknula je Ivana Kalogjera Brkić iz udruge Nismo same.

''Preventiva je važna, morate izaći na sve što dobijete poziv, napravite svakako'', zaključila je predsjednica saborskog odbora za zdravstvo Renata Sabljar Dračevac.

