Onkološka bolesnica koja je ujedno i pacijentica Klinike za tumore KBC-a Sestre Milosrdnice odlučila je za DNEVNIK.hr ispričati njezino iskustvo s zdravstvenim djelatnicima te bolnice.

Nakon nedavnog prosvjeda djelatnika Klinike za tumore, DNEVNIK.hr-u javila se čitateljica koja je, potaknuta situacijom, odlučila ispričati svoj doživljaj stanja na Institutu za tumore, Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Naime, 44-godišnja čitateljica pacijentica je od rujna 2020. godine, a boluje od karcinoma dojke. Dijagnostiku joj je napravila napadnuta liječnica Karolina Bolanča Čulo, kojoj je i više nego zahvalna na potpori i profesionalnom pristupu. Došla je kod nje, govori, sa sumnjom na jedan karcinom, no nakon vrlo detaljnog pregleda, potvrđena su joj dva karcinoma i metastaze.

''Naime, prošla sam dijagnostiku dobrim djelom upravo kod doktorice Bolanča Čulo, prošla sam kemoterapiju u dnevnoj bolnici i operaciju početkom ožujka i sada je preda mnom još zračenje koje bi trebalo zaokružiti tu cijelu priču. Nadam se da ću izaći kao pobjednik iz te situacije. Kako sam od rujna u tretmanu Instituta za tumore, mogu govoriti o rezultatima rada i laboratorija, o rezultatima rada doktorice Bolanča Čulo, onkologa, kirurga i svih ostalih djelatnika s kojima sam bila u kontaktu. Za sve njih imam samo riječi pohvale.

Vjerujete to nije jednostavna informacija, informacija koju je itko spreman lako primiti. Međutim, toliko iscrpan i detaljan pregled, toliko pažnje, suosjećanja, ohrabrenja koje sam ja primala upravo od doktorice Bolanča i njezine sestre, tada i u svim narednim pregledima, mogu me samo staviti u poziciju beskrajne zahvalnosti što sam se našla u tako dobrim i stručnim rukama'', priča čitateljica čiji su podaci poznati redakciji.

''Imala sam i 16 kemoterapija, i zbog svog osoblja koje je bilo uključeno u rad dnevne bolnice mogu samo reći da sam zahvalna i na tom životnom iskustvu jer ta bolnica, ta siva zgrada u Ilici, koja mnogima od nas izaziva jezu, velikom broju ljudi simbol je borbe i nade, izvor snage.

U krajnjoj liniji, dovoljno je samo u sedam ujutro doći i vidjeti u kojim kolonama ljudi strpljivo čekaju da bi ušli unutra na svoje dogovorene preglede, na svoje dogovorene tretmane. Svima nama to znači život'', objašnjava.

Čitateljica je ogorčena trenutnim stanjem te sukobima koji se događaju na tom Institutu. ''Nažalost, temeljem činjenice da je Klinika ostala bez radiologa, da je Institut ostao na jednom uređaju za terapije zračenja, a temeljem svjedočanstava koja smo čuli od doktorice Bolanča Čulo i njezinih kolegica i kolegija i svog osoblja koje smo vidjeli na prosvjedu ispred bolnice, može se govoriti o rezultatima rada gospođe Zadravec. Sve navedeno upravo dovoljno govori o rezultatima njezinog rada.

Mene jednostavno, kao osobu koja je osigurana u HZZO-u i u čije ime se u zdravstveno osiguranje godišnje uplaćuje oko 25 tisuća kuna, imam puno pravo pitati gospođu Zadravec zašto misli da bih radije plaćala njezine rezultate umjesto rezultate rada svih djelatnika Instituta za tumore u koje sam se imala prilike osobno osvjedočiti'', kaže.

Napetosti u toj bolnici traju već dulje vrijeme, bilo je i optužbi o fizičkim sukobima i namještanju natječaja, ali i optužbi za mobbing. No te posljednje nitko ni pismeno, niti izjavom nije nikada želio potvrditi.

''Ovo je pretužno što se događa i to je situacija koju mi pacijenti ne zaslužujemo. I ne samo mi, ne zaslužuju to niti naši liječnici, niti medicinski tehničari, medicinske sestre, apsolutno svi zaposleni koji tamo rade. To je jedan fantastičan tim i otežavati im da rade ono u čemu su najbolji je sramota koja nas ostavlja bez riječi. Nečuveno je da su liječnici, medicinsko osoblje prisiljeni napustiti svoje radno mjesto, izaći ispred bolnice da bi se njihov glas čuo.

Ja ne mogu shvatiti da nitko nije bio u stanju prepoznati, ako radiolozi odlaze s jedne Klinike, da je tu problem. Ja tu očekujem od Vlade Republike Hrvatske da povede računa o javnom interesu, isto tako očekujem od ministra Vilija Beroša da povede računa o javnom interesu. Mene ne zanimaju stranačke i nestranačke kombinacije, mene samo zanima da ja koja plaćam zdravstveno osiguranje, dobijem uslugu koju plaćam. Ja i svi građani Republike Hrvatske'', zaključila je čitateljica.