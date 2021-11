Liječnici već znaju - kad raste broj novozaraženih, rast će i broj teških bolesnika u bolnicama. Kada takve vijesti čuju mrtvozornici, znaju da će opet imati povećan broj ukopa. U Hrvatskoj je od posljedica COVID-a umrlo više od deset tisuća ljudi pa su se bolničke liste čekanja sada preselile i na - groblja.

Gotovo 250 umrlih od početka tjedna - podatak na koji su mnogi već oguglali. Ne i gospodin Dražen. Radi u mrtvačnici na Mirogoju i zna kako COVID statistika izgleda na grobljima.

"Prije jedno sedam, osam godina od 2500, sad već na 3500. Eto koliko je povećanje. Svaki dan krcato. Sedam sprovoda, čak osam, plus sedam-osam urni, kako koji dan", kaže Dražen Gluhačić, poslovođa mrtvačnice na Mirogoju.



Uvode dodatne termine, pa se na Mirogoju ukop čeka tri do pet radnih dana. "Samo ove godine imamo povećanje od 12 i 13 posto u odnosu na prošlu, koja je bila rekordna godina po smrtnosti", rekao je voditelj podružnice Gradska groblja Roko Gruja.

Blagdan je Svih svetih, građani obilaze groblja, donose cvijeće i pale svijeće

Imala je samo dvije godine kada joj je nestao otac: "Postoje osobe koje znaju istinu o našim nestalima, ali ne žele reći"



Primjerice, u prosincu 2020. umrlo je najviše ljudi u Hrvatskoj ikad u jednome mjesecu. Na osječkim grobljima ovaj je tjedan pao još jedan crni rekord.



Domagoj Vinaj, rukovoditelj tehničke službe i groblja Osijek kaže: "Tvrtka Ukop postoji od 1946. Dosad je bio rekord 12 sahrana u jednom danu, taj rekord smo probili ovu srijedu."



Na sjeveru Hrvatske zaraza opet bukti pa se u fotostudiju opet naručuju slike za osmrtnicu. "Kroz cijelu godinu se vidi veći broj u odnosu na 2019., puno više ljudi traži upravo takve slike", rekla je Ksenija Plavec Fiket, vlasnica fotostudija.



Stanje je u odnosu na pretpandemijske godine teže, no na varaždinskim grobljima kažu da uspijevaju. "Možemo reći da smo u istom broju kao lani u studenom jer je isto bila korona, ali u usporedbi s cijelom godinom velika je razlika, više od 20 posto umrlih", kaže Marin Bešić iz Parkova Varaždin.



Deseci umrlih na groblja se odvoze iz bolnica. Pa se u KBC-u Zagreb dodatno osiguravaju. Za bolnicu na Jordanovcu, gdje mrtvačnica ima šest mjesta, nabavljaju kontejner za pokojnike.

Glavna sestra KBC-a Zagreb Ana Ljubas kaže: "Više smo to odlučili zbog dostojanstva pokojnika, ako ne daj Bože bude potrebno, da poštedimo osoblje da se preko noći pokojnik ne vozi s lokacije Jordanovac na Rebro."



Nadaju se da do toga neće doći, ali brojevi hospitaliziranih ne ohrabruju. Na Rebru su jučer otvorili novi odjel s 27 kreveta. Do petka poslijepodne bio je gotovo pun.

