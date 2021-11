Na svetoj misi na zagrebačkom Mirogoju okupio se velik broj ljudi. "Sveci su osobe koje čine boljom sredinu u kojoj živimo", kazao je svojoj propovijedi kardinal Josip Bozanić.

Blagdan je Svih svetih, dan kada Katolička crkva slavi svece, kao i one koji još nisu kanonizirani. Iako je u utorak Dušni dan, kada se prisjećamo svih mrtvih, građani tradicionalno obilaze groblja, donose cvijeće i pale svijeće. Groblja diljem zemlje danas i sutra rade produženo. Preporuka je da građani održavaju distancu i nose maske.

"To je dan sjećanja na one mrtve i poštovanje prema njima", kazali su građani koji su došli zapaliti svijeće i donijeti cvijeće svojim najmilijima.

Na grobljima nije bilo gužvi, mjere se poštivale. Slike od ove i prošle godine još jednom pokazuju kako ova godina nije uobičajena

Na Mirogoju je bila reporterka Nove TV Valentina Baus, koja je izvijestila kako je u 16 sati održana misa i molitva za sve pokojne, a predvodio ju je kardinal Josip Bozanić.

Misa se služila na otvorenom, jer je crkva Krista kralja stradala u potresu tako da nije još sigurna za korištenje, pa je ispred same crkve postavljen oltar.

Blagdan je Svih svetih: Znate li po čemu se razlikuje od Dušnog dana i zašto tada palimo svijeće?

Baus je kazala kako se na svetoj misi okupio velik broj ljudi. Dvadesetak redara cijeli dan kontrolira pridržavaju li se posjetitelji epidemioloških mjera. Obavezna je distanca, a preporuka je i u slučaju velike gužve nositi masku.

Kardinal Josip Bozanić u svojoj je propovjedi istaknuo da u vjeri, nadi i ljubavi dignemo svoj pogled prema onima koji su već postali besmrtni, kao i da je današnja svetkovina i slavlje našeg poziva, jer smo svi mi pozvani na svetost.

"Sveci već sada žive i u našoj sredini to su osobe koje šire ljubav i dobro koji uz sve poteškoće i životne nedostatke nastoje živjeti evanđelje. To su osobe koje čine boljom sredinu u kojoj živimo, jednostavno rečeno - svetac nije izniman čovjek, svetac – svetica - to je normalna osoba koja privlači svojom produhovljenošću, svojim posebnim gestama, licem, pogledom očiju, svojom nazočnošću.

Možemo i trebamo započeti odmah, prevladavanjem ravnodušnosti i bilo kakvih lomova u našoj sredini te postojanom izgradnjom zajedništva", kazao je kardinal Bozanić.

Do kraja večeri, kao i svake godine, na Mirogoj će dolaziti građani paliti svijeće kod centralnog križa, u miru i tišini pomoliti se za sve one kojih više nema među nama.

Mirogoj ostaje otvoren do pola noći, na snazi je i privremena regulacija prometa. A sutra u sličnom ozračju također možete obići groblja – sutra je Dušni dan a svete mise na Mirogoju će se služiti u 9, 10 i 11:30 sati.

